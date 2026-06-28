Galatasaray'ın transfer rakibi Como!

İtalya Serie A'da başarılı bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi biletini alan Como, transferde sık sık Galatasaray'la karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DAVINSON SANCHEZ'İ İSTİYORLAR
İtalyan ekibi, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor.
HÜCUM İÇİN HAMLE
Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Como'dan hücum hattı için de önemli bir transfer hamlesi geldi.
Di Marzio'nun haberine göre, Como, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic için harekete geçti.
COMO, GALATASARAY'IN ÖNÜNDE
İtalyan ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin şartları hakkında menajerinden bilgi aldı.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Ivanovic, Como'ya transferine sıcak bakıyor. Como'nun şu anda Ivanovic'in transferi konusunda diğer kulüplerin önünde olduğu kaydedildi.
Como'nun Franjo Ivanovic konusunda kesin kararını vermediği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Benfica'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Franjo Ivanovic, 9 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.
İtalyan ekibi, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor.
HÜCUM İÇİN HAMLE
Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Como'dan hücum hattı için de önemli bir transfer hamlesi geldi.
Di Marzio'nun haberine göre, Como, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic için harekete geçti.
COMO, GALATASARAY'IN ÖNÜNDE
İtalyan ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin şartları hakkında menajerinden bilgi aldı.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Ivanovic, Como'ya transferine sıcak bakıyor. Como'nun şu anda Ivanovic'in transferi konusunda diğer kulüplerin önünde olduğu kaydedildi.
Como'nun Franjo Ivanovic konusunda kesin kararını vermediği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Benfica'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Franjo Ivanovic, 9 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.