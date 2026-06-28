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Galatasaray'ın transfer rakibi Como!

Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Como, Benfica forması giyen ve sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen Franjo Ivanovic için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın transfer rakibi Como!
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İtalya Serie A'da başarılı bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi biletini alan Como, transferde sık sık Galatasaray'la karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DAVINSON SANCHEZ'İ İSTİYORLAR

İtalyan ekibi, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor.

HÜCUM İÇİN HAMLE

Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Como'dan hücum hattı için de önemli bir transfer hamlesi geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, Como, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic için harekete geçti.

COMO, GALATASARAY'IN ÖNÜNDE

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin şartları hakkında menajerinden bilgi aldı.

Galatasaray'ın da gündemine gelen Ivanovic, Como'ya transferine sıcak bakıyor. Como'nun şu anda Ivanovic'in transferi konusunda diğer kulüplerin önünde olduğu kaydedildi.

Como'nun Franjo Ivanovic konusunda kesin kararını vermediği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Franjo Ivanovic, 9 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.

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