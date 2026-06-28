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Filenin Efeleri, Belçika karşısında set vermedi

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyondaki beşinci galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 19:07
Haber: Sporx.com
Filenin Efeleri, Belçika karşısında set vermedi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika karşısında galibiyete ulaştı. Filenin Efeleri, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçında rakibini 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BELÇİKA'YA SET VERMEDİ

Milliler, Belçika karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan set vermeden ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini aldı.

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