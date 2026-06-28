Filenin Efeleri, Belçika karşısında set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika karşısında galibiyete ulaştı. Filenin Efeleri, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçında rakibini 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BELÇİKA'YA SET VERMEDİ
Milliler, Belçika karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan set vermeden ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini aldı.
Milliler, Belçika karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan set vermeden ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini aldı.