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Buğrahan Tuncer, Galatasaray'da kaldı

Galatasaray MCT Technic, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 14:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Buğrahan Tuncer, Galatasaray'da kaldı
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Galatasaray MCT Technic, takımın önemli isimlerinden Buğrahan Tuncer ile yola devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." denildi.

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