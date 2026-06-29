Buğrahan Tuncer, Galatasaray'da kaldı

Galatasaray MCT Technic, takımın önemli isimlerinden Buğrahan Tuncer ile yola devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." denildi.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." denildi.
✍️Galatasaray, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.pic.twitter.com/FjvIRMs5D6
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) June 29, 2026