Samsunspor Gineli yıldızın peşinde!

Samsunspor, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlıların, Güney Kıbrıs Ligi ekibi Krasava ENY'de forma giyen 23 yaşındaki Gineli santrfor Algassime Bah'ı gündemine aldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 11:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Samsunspor Gineli yıldızın peşinde!
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Samsunspor, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında hücum hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisinin, Krasava ENY forması giyen Algassime Bah'ı transfer listesine aldığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HÜCUM HATTI İÇİN GÜNDEME GELDİ

Yurt dışı basınında yer alan habere göre Samsunspor, Güney Kıbrıs Ligi'nde forma giyen 23 yaşındaki Gineli santrfor Algassime Bah ile ilgileniyor.

Kırmızı-beyazlıların, hücumun merkezine fizikli ve atletik bir oyuncu takviyesi yapmak istediği, bu doğrultuda Bah için çalışmalara başladığı belirtildi.

DINAMO TIFLIS DE DEVREDE

Algassime Bah'ın performansının Samsunspor'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de dikkatini çektiği aktarıldı. Haberin detaylarında, Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis'in de oyuncuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu ifade edildi.

Samsunspor'un transfer sürecinde elini çabuk tutmak istediği ve oyuncunun menajeriyle görüşerek nabız yoklayacağı kaydedildi.

13 GOLE KATKI YAPTI

Algassime Bah, 2025-2026 sezonunda Krasava formasıyla 31 maça çıktı. Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole katkı sağladı.

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