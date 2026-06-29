Yabancı kuralı değişecek mi? TFF'den yeni karar

TFF, kulüplerden gelen ortak talebin ardından yabancı kuralını yeniden gözden geçirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 10:42
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Yabancı kuralı değişecek mi? TFF'den yeni karar
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Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği toplantısında bir araya gelen Süper Lig ekiplerinin tamamı, 10+4 yabancı uygulamasının kaldırılmasını istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPLERDEN ORTAK TALEP

12+ seçeneğinden yana bir fikir birliğine varan kulüpler, uygulamanın artı kısmında ise 2 ile 5 arasındaki seçenekleri masaya yatırmış durumda... Bilindiği üzere şu anki kural, 10 oyuncuda yaş sınırı aramazken, kalan 4 oyuncunun 23 yaş ve altı olmasını zorunlu kılıyor.

Kulüpler, bu yaş sınırındaki oyuncu sayısının 2 ila 5 arasında bir esnekliğe sahip olmasını talep ediyor.

TFF'DEN TALEP

Kulüpler ayrıca yeni yabancı kuralının en az 2 yıl boyunca sabit kalmasını da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan isteyecek.

Fenerbahçe ise yabancı limitinin tamamen kaldırılmasından yana. Ancak kulüpler arasındaki rekabet makasının tamamen açılacağını düşünen Anadolu kulüpleri bu teklifi kabul etmiyor.

TFF İLE TEMAS

Kulüpler Birliği, bugün (Pazartesi) Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçecek. TFF'nin, kulüplerin bu talebi sonrası yabancı kuralını yeniden masaya yatırması bekleniyor.

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