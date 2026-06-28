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Sunderland, Chelsea'nin Xhaka teklifini reddetti

Sunderland, Granit Xhaka için yapılan 8 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 22:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 22:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Sunderland, Chelsea'nin Xhaka teklifini reddetti
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Sunderland, Chelsea'nin Granit Xhaka için yaptığı teklifi geri çevirdiği belirtildi. David Ornstein'e göre Chelsea, İsviçreli orta saha oyuncusu için 8 milyon euroluk teklif sundu ancak Sunderland bu teklifi kabul etmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUNDERLAND SATMAYI PLANLAMIYOR

Sunderland yönetiminin, Chelsea'nin teklifini kabul edilebilir bulduğu ancak Xhaka'yı satma düşüncesinde olmadığı aktarıldı.

Kulübün, kaptanını hiçbir koşulda elden çıkarmayı planlamadığı ifade edildi.

XABI ALONSO AYRINTISI

Granit Xhaka'nın, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso ile Bayer'de birlikte çalıştığı hatırlatıldı. İkilinin, Bayer'de Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Granit Xhaka, geçen yaz Sunderland kadrosuna katıldı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de 34 maçta forma giydi, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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