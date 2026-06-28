Jürgen Klopp'dan Liverpool açıklaması

Eski Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Liverpool'un Premier Lig'de geride bıraktığı sezonu değerlendirdi. Arne Slot yönetiminde ligi beşinci sırada tamamlayan Liverpool'da teknik direktör değişikliğine gidilirken, göreve Andoni Iraola getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "NEYİN YANLIŞ GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM"
Klopp, Liverpool'un sezon içinde yaşadığı düşüşle ilgili net bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.
Alman teknik adam, "Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Kulübe yeterince yakın değilim, bu yüzden değerlendirme yapamam. Bir önceki sezon Premier Lig'i kazandıklarında çok mutlu olmuştum, ama sonraki yıl neyin yanlış gittiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR SEZONDAN KİMSE MEMNUN OLAMAZ"
Liverpool'un sezonunu yeterli bulmadığını belirten Klopp, buna rağmen Şampiyonlar Ligi biletinin önemli olduğunu vurguladı.
Klopp, "Bence kimse böyle bir sezondan memnun olamaz. Bu açık, ama yine de gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandılar ki bu büyük bir başarı." dedi.
YENİ DÖNEME VURGU
Jürgen Klopp, Liverpool'un Andoni Iraola ile yeni bir başlangıç yapabileceğini söyledi.
Klopp, "Şimdi yeni teknik direktörleri Andoni Iraola ile her şeye yeniden başlayabilirler; Iraola da Arne Slot gibi güçlü bir uzman. Uzun vadede herkesin birlikte çalışması gerekiyor. Ve şans da bunun büyük bir parçası." açıklamasında bulundu.
"ARTIK GELECEĞE BAKABİLİRİZ"
Klopp, geçen sezon öncesinde Diogo Jota ile ilgili yaşanan olayın takım için zor bir süreç oluşturduğunu da dile getirdi. Alman teknik adam, "Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum ama geçen sezon geride kaldı ve artık geleceğe bakabiliriz" dedi.
Klopp, Liverpool'un sezon içinde yaşadığı düşüşle ilgili net bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.
Alman teknik adam, "Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Kulübe yeterince yakın değilim, bu yüzden değerlendirme yapamam. Bir önceki sezon Premier Lig'i kazandıklarında çok mutlu olmuştum, ama sonraki yıl neyin yanlış gittiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR SEZONDAN KİMSE MEMNUN OLAMAZ"
Liverpool'un sezonunu yeterli bulmadığını belirten Klopp, buna rağmen Şampiyonlar Ligi biletinin önemli olduğunu vurguladı.
Klopp, "Bence kimse böyle bir sezondan memnun olamaz. Bu açık, ama yine de gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandılar ki bu büyük bir başarı." dedi.
YENİ DÖNEME VURGU
Jürgen Klopp, Liverpool'un Andoni Iraola ile yeni bir başlangıç yapabileceğini söyledi.
Klopp, "Şimdi yeni teknik direktörleri Andoni Iraola ile her şeye yeniden başlayabilirler; Iraola da Arne Slot gibi güçlü bir uzman. Uzun vadede herkesin birlikte çalışması gerekiyor. Ve şans da bunun büyük bir parçası." açıklamasında bulundu.
"ARTIK GELECEĞE BAKABİLİRİZ"
Klopp, geçen sezon öncesinde Diogo Jota ile ilgili yaşanan olayın takım için zor bir süreç oluşturduğunu da dile getirdi. Alman teknik adam, "Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum ama geçen sezon geride kaldı ve artık geleceğe bakabiliriz" dedi.