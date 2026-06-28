28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
0-013'
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
8-1
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
0-0
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
0-0IPT
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
1-4

Jürgen Klopp'dan Liverpool açıklaması

Jürgen Klopp, Liverpool'un Premier Lig'de beşinci sırada tamamladığı sezon hakkında konuştu. Eski teknik direktör, böyle bir sezondan kimsenin memnun olamayacağını ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılımın büyük başarı olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 21:54
Haber: Sporx.com dış haberler
Jürgen Klopp'dan Liverpool açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Eski Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Liverpool'un Premier Lig'de geride bıraktığı sezonu değerlendirdi. Arne Slot yönetiminde ligi beşinci sırada tamamlayan Liverpool'da teknik direktör değişikliğine gidilirken, göreve Andoni Iraola getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "NEYİN YANLIŞ GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Klopp, Liverpool'un sezon içinde yaşadığı düşüşle ilgili net bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.

Alman teknik adam, "Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Kulübe yeterince yakın değilim, bu yüzden değerlendirme yapamam. Bir önceki sezon Premier Lig'i kazandıklarında çok mutlu olmuştum, ama sonraki yıl neyin yanlış gittiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SEZONDAN KİMSE MEMNUN OLAMAZ"

Liverpool'un sezonunu yeterli bulmadığını belirten Klopp, buna rağmen Şampiyonlar Ligi biletinin önemli olduğunu vurguladı.

Klopp, "Bence kimse böyle bir sezondan memnun olamaz. Bu açık, ama yine de gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandılar ki bu büyük bir başarı." dedi.

YENİ DÖNEME VURGU

Jürgen Klopp, Liverpool'un Andoni Iraola ile yeni bir başlangıç yapabileceğini söyledi.

Klopp, "Şimdi yeni teknik direktörleri Andoni Iraola ile her şeye yeniden başlayabilirler; Iraola da Arne Slot gibi güçlü bir uzman. Uzun vadede herkesin birlikte çalışması gerekiyor. Ve şans da bunun büyük bir parçası." açıklamasında bulundu.

"ARTIK GELECEĞE BAKABİLİRİZ"

Klopp, geçen sezon öncesinde Diogo Jota ile ilgili yaşanan olayın takım için zor bir süreç oluşturduğunu da dile getirdi. Alman teknik adam, "Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum ama geçen sezon geride kaldı ve artık geleceğe bakabiliriz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.