28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
0-016'
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
8-1
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
0-0
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
0-0IPT
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
1-4

Clement Lenglet, Benfica ile anlaşmaya vardı

Benfica'nın, Atletico Madrid'den ayrılan Clement Lenglet transferinde anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız stoperin, Portekiz ekibiyle Haziran 2029'a kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 21:02
Haber: Sporx.com dış haberler
Clement Lenglet, Benfica ile anlaşmaya vardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Benfica, savunma hattı için Clement Lenglet transferinde sona yaklaştı. Atletico Madrid'den ayrılan Fransız stoperin, Portekiz ekibine katılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazetecis Fabrizio Romano'nun haberine göre, transferde tüm taraflar arasında kesin anlaşma sağlandı. Clement Lenglet'nin, Benfica ile Haziran 2029'a kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

MARCO SILVA'NIN STOPER HAMLESİ

Bu transferle birlikte Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'nın savunma hattı için istediği takviyeye kavuştuğu ifade edildi. Fransız savunmacının, resmi imzanın ardından kısa süre içinde Benfica kadrosuna katılması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.