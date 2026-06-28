Clement Lenglet, Benfica ile anlaşmaya vardı

Benfica, savunma hattı için Clement Lenglet transferinde sona yaklaştı. Atletico Madrid'den ayrılan Fransız stoperin, Portekiz ekibine katılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Gazetecis Fabrizio Romano'nun haberine göre, transferde tüm taraflar arasında kesin anlaşma sağlandı. Clement Lenglet'nin, Benfica ile Haziran 2029'a kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
MARCO SILVA'NIN STOPER HAMLESİ
Bu transferle birlikte Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'nın savunma hattı için istediği takviyeye kavuştuğu ifade edildi. Fransız savunmacının, resmi imzanın ardından kısa süre içinde Benfica kadrosuna katılması bekleniyor.
Gazetecis Fabrizio Romano'nun haberine göre, transferde tüm taraflar arasında kesin anlaşma sağlandı. Clement Lenglet'nin, Benfica ile Haziran 2029'a kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
MARCO SILVA'NIN STOPER HAMLESİ
Bu transferle birlikte Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'nın savunma hattı için istediği takviyeye kavuştuğu ifade edildi. Fransız savunmacının, resmi imzanın ardından kısa süre içinde Benfica kadrosuna katılması bekleniyor.