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Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu!

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Polonyalı forvetin önümüzdeki hafta başında imza atmasının beklendiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 20:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu!
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Polonyalı forvetin, Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtildi.

CHICAGO FIRE İLE ANLAŞTI

Lewandowski'nin iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği aktarıldı. Bu ziyaretin ardından tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.

İMZA BEKLENİYOR

Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün MLS'te yeni bir döneme başlamaya hazır olduğu belirtildi.

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