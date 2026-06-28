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Milli badmintonculardan İtalya Açık'ta bronz madalya

İtalya Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli sporcular, yarı finalde Hollandalı rakiplerine 2-1 mağlup olarak organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 22:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli badmintonculardan İtalya Açık'ta bronz madalya
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İtalya Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

YARI FİNALDE KAYBETTİLER

Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar yarı finalinde Hollandalı Kirsten De Wit-Debora Jille ikilisiyle karşı karşıya geldi.

Milli sporcular, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

BRONZ MADALYA GELDİ

Sinem ve Yasemen, yarı finalde 24-22, 17-21 ve 14-21'lik setlerle kaybederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından milli sporcular, İtalya Açık Badminton Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

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