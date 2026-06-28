Samsunspor: 'Tek muhatabımız Aziz Yıldırım'

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Başkan Yüksel Yıldırım hakkında kullandığı ifadeler sonrası sert bir açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kırmızı-beyazlı kulüp, Göktürk'ün Yüksel Yıldırım için sarf ettiği ve "bir camiayı temsil etmiyor" şeklindeki sözlerine tepki gösterirken, bu açıklamaların yalnızca kulüp başkanını değil, Samsunspor camiasını da hedef aldığını belirtti.





"AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"





Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında sarf ettiği ve 'bir camiayı temsil etmiyor' şeklindeki ifadeleri esefle karşılıyoruz" denildi.





Açıklamada, söz konusu ifadelerin Samsunspor'un tarihine ve camiasına yönelik saygısızlık olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:





"Bu ifadeler yalnızca Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a değil; 60 yıllık köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve temsil ettiği değerlerle Türk futbolunun en önemli camialarından biri olan Samsunspor'a yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır."





"KİMSENİN SORGULAMA HAKKI YOK"





Kırmızı-beyazlı kulüp, Samsunspor'un Türk futbolundaki yerinin tartışmaya açık olmadığını belirtti.





Açıklamanın devamında, "Hiç kimsenin Samsunspor'un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur. Samsunspor'un temsil ettiği değerler; tarihiyle, mücadelesiyle, taraftarıyla ve Türk futboluna sunduğu katkılarla tartışmasızdır" ifadeleri kullanıldı.





YÜKSEL YILDIRIM'A DESTEK





Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarının Türk futbolunun geleceğine yönelik yapıcı değerlendirmeler olduğunu savundu.





Kulüp açıklamasında, "Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın dile getirdiği görüşler, kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin yapıcı değerlendirmelerdir. Bu görüşlere verilecek karşılık; hakaret, küçümseyici ifadeler ve camiamızı hedef alan söylemler değil, fikir ve sağduyu olmalıdır" denildi.





"FENERBAHÇE CAMİASINI TEMSİL ETMEDİĞİNE İNANIYORUZ"





Samsunspor, yapılan açıklamaların Fenerbahçe camiasının genel görüşünü yansıtmadığına inandıklarını da belirtti.





Kırmızı-beyazlı kulüp, "Söz konusu ifadelerin Fenerbahçe camiasını temsil etmediğine inanıyor; bu talihsiz açıklamaların yalnızca ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.





"MUHATABIMIZ YALNIZCA AZİZ YILDIRIM OLACAK"





Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise Samsunspor, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe adına yapılacak değerlendirmelerde muhataplarının yalnızca Aziz Yıldırım olacağını duyurdu.





Samsunspor açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Bu doğrultuda, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yapılacak değerlendirmelerde muhatabımızın yalnızca Kulüp Başkanı Sayın Aziz Yıldırım olacağını ifade ederiz. Kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağına inanıyoruz."





"BAŞKANIMIZIN VE CAMİAMIZIN YANINDAYIZ"





Samsunspor Kulübü, açıklamasını Yüksel Yıldırım ve Samsunspor camiasına destek mesajıyla tamamladı.



Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samsunspor Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a ve Büyük Samsunspor Camiası'na yönelik bu açıklamaları reddediyor; Başkanımızın ve camiamızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" denildi.



