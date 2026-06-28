Yann Diomande krizi: PSG karar bekliyor, Liverpool teklifi yaptı!

Leipzig'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yann Diomande'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. The Athletic'in haberine göre 19 yaşındaki futbolcu, bu yaz Leipzig'den ayrılması halinde PSG'ye transfer olmayı tercih ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PSG PROJESİNE İNANIYOR
Yann Diomande'nin, Paris Saint-Germain'in projesine inandığı ve teknik direktör Luis Enrique yönetiminde oynamak istediği belirtildi.
Genç kanat oyuncusunun, PSG'ye transferi kariyeri için önemli bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı.
BALLON D'OR HEDEFİ
Diomande'nin, Paris ekibine gitmenin sürekli kupalar için mücadele etmek ve uzun vadede Ballon d'Or yarışında yer almak adına en iyi seçenek olduğuna inandığı ifade edildi.
Fildişi Sahilli oyuncunun bu nedenle PSG seçeneğini öne çıkardığı kaydedildi.
DÜNYA KUPASI'NDA ASİST YAPTI
Yann Diomande, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyiyor. Genç futbolcu, Curaçao karşısında 2-0 kazanılan maçta 1 asist yaptı.
LIVERPOOL DA DEVREDE
Diomande için Liverpool'un da ilgisinin sürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinin, Leipzig'in daha önce reddettiği 100 milyon euroluk teklifin ardından oyuncu için daha yüksek bir teklif hazırladığı aktarıldı.
Yann Diomande'nin, Paris Saint-Germain'in projesine inandığı ve teknik direktör Luis Enrique yönetiminde oynamak istediği belirtildi.
Genç kanat oyuncusunun, PSG'ye transferi kariyeri için önemli bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı.
BALLON D'OR HEDEFİ
Diomande'nin, Paris ekibine gitmenin sürekli kupalar için mücadele etmek ve uzun vadede Ballon d'Or yarışında yer almak adına en iyi seçenek olduğuna inandığı ifade edildi.
Fildişi Sahilli oyuncunun bu nedenle PSG seçeneğini öne çıkardığı kaydedildi.
DÜNYA KUPASI'NDA ASİST YAPTI
Yann Diomande, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyiyor. Genç futbolcu, Curaçao karşısında 2-0 kazanılan maçta 1 asist yaptı.
LIVERPOOL DA DEVREDE
Diomande için Liverpool'un da ilgisinin sürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinin, Leipzig'in daha önce reddettiği 100 milyon euroluk teklifin ardından oyuncu için daha yüksek bir teklif hazırladığı aktarıldı.