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Ronaldo'dan Messi ve Mbappe'ye övgü

Eski Brezilyalı forvet Ronaldo, Dünya Kupası gol sayısında kendisini geride bırakan Lionel Messi ve Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu. Ronaldo, Messi'yi tarihin en büyüklerinden biri olarak nitelerken, Mbappe'nin oyun tarzının kendisine en iyi dönemlerini hatırlattığını söyledi.

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calendar 28 Haziran 2026 23:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Ronaldo'dan Messi ve Mbappe'ye övgü
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Eski Brezilyalı forvet Ronaldo, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin Dünya Kupası gol sayısında kendisini geçmesiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası kariyerinde 15 gol atan Ronaldo, Messi'nin 19, Mbappe'nin ise 16 gole ulaşmasının ardından iki yıldız futbolcu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİNDİR"

Ronaldo, Dünya Kupası gol rekoru yarışına ilişkin soruya rekorların doğası üzerinden yanıt verdi.

Brezilyalı eski futbolcu, "Tüm rekorların kırılmak için olduğunu ve futbolun her zaman sayılardan ibaret olmadığını anlamak faydalı olur." ifadelerini kullandı.

"MESSI EN BÜYÜKLERDEN BİRİ"

Ronaldo, Messi ve Mbappe'nin yalnızca istatistiklerle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ronaldo, "Ayrıca geride bırakacağımız mirası da düşünmeliyiz. Her ikisi de şüphesiz istatistiklerin ötesine geçen ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları olmayı hak eden isimler." dedi.

Messi için ayrı bir parantez açan Ronaldo, "Messi, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biridir ve bugün bile etkili ve belirleyici bir oyuncu olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"MBAPPE BANA EN PARLAK DÖNEMİMİ HATIRLATIYOR"

Ronaldo, Kylian Mbappe'nin oyun tarzının kendisine kendi kariyerinin en iyi yıllarını hatırlattığını belirtti.

Brezilyalı efsane, "Mbappé'ye gelince, oyun tarzı bana en parlak dönemimi hatırlatıyor. O, modern futbolcuların en büyüklerinden biri ve oyunun efsanelerinin doğal varisi" ifadelerini kullandı.

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