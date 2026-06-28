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Alanyaspor, Tunuslu forvet Omar Ben Ali ile anlaşmaya vardı

Alanyaspor'un, CS Sfaxien forması giyen 21 yaşındaki forvet Omar Ben Ali ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Genç golcünün sağlık kontrollerinin ardından turuncu-yeşilli ekibe imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 23:48
Fotoğraf: Instagram
Alanyaspor, Tunuslu forvet Omar Ben Ali ile anlaşmaya vardı
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Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-yeşilli ekibin, Tunus temsilcisi CS Sfaxien'de forma giyen Omar Ben Ali ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüp ve oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. 21 yaşındaki forvetin sağlık kontrollerinin ardından Alanyaspor'a imza atması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi. Alanyaspor'un, hücum hattını Omar Ben Ali ile güçlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.

TUNUS'TA DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinin tamamını Tunus'ta geçiren Omar Ben Ali, transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Genç forvet, 2025-2026 sezonunda CS Sfaxien formasıyla 27 maçta 11 gol attı.

FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

1.97 metre boyundaki Omar Ben Ali, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.

Alanyaspor'un bu transferle hem hücum hattına katkı almayı hem de genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedeflediği belirtildi.

(Lider Alanya)

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