Alanyaspor, Tunuslu forvet Omar Ben Ali ile anlaşmaya vardı

Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-yeşilli ekibin, Tunus temsilcisi CS Sfaxien'de forma giyen Omar Ben Ali ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüp ve oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. 21 yaşındaki forvetin sağlık kontrollerinin ardından Alanyaspor'a imza atması bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi. Alanyaspor'un, hücum hattını Omar Ben Ali ile güçlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.
TUNUS'TA DİKKAT ÇEKTİ
Kariyerinin tamamını Tunus'ta geçiren Omar Ben Ali, transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Genç forvet, 2025-2026 sezonunda CS Sfaxien formasıyla 27 maçta 11 gol attı.
FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR
1.97 metre boyundaki Omar Ben Ali, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.
Alanyaspor'un bu transferle hem hücum hattına katkı almayı hem de genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedeflediği belirtildi.
(Lider Alanya)
Kulüp ve oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. 21 yaşındaki forvetin sağlık kontrollerinin ardından Alanyaspor'a imza atması bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi. Alanyaspor'un, hücum hattını Omar Ben Ali ile güçlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.
TUNUS'TA DİKKAT ÇEKTİ
Kariyerinin tamamını Tunus'ta geçiren Omar Ben Ali, transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez yurt dışında forma giyecek. Genç forvet, 2025-2026 sezonunda CS Sfaxien formasıyla 27 maçta 11 gol attı.
FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR
1.97 metre boyundaki Omar Ben Ali, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.
Alanyaspor'un bu transferle hem hücum hattına katkı almayı hem de genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedeflediği belirtildi.
(Lider Alanya)