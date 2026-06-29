Galatasaray'dan Joao Gomes için 25 milyon euro

Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ŞARTLAR ZORLANACAK
Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolves'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Joao Gomes için tüm şartları zorlama kararı aldı.
25 MİLYON EURO
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı orta saha için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray'ın İngiliz kulübü ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde sonuç almayı planladığı gelen haberler arasında yer aldı.
4.5 MİLYON EURO MAAŞ
Bu arada Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro da maaş teklif ettiği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi.
2023 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Joao Gomes için Atletico Madrid, Manchester United ve Crystal Palace da istekli. Ancak şu ana kadar en iyi bonservis ve maaş teklifinin Galatasaray'dan geldiği öğrenildi.
Geçen sezon 41 maçta forma giyen Gomes, bitmek bilmez enerjisi ve kilit paslarıyla dikkatleri çekiyor. Joao Gomes, Flamengo'dan Wolves'a 18.7 milyon euroya transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolves'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Joao Gomes için tüm şartları zorlama kararı aldı.
25 MİLYON EURO
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı orta saha için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray'ın İngiliz kulübü ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde sonuç almayı planladığı gelen haberler arasında yer aldı.
4.5 MİLYON EURO MAAŞ
Bu arada Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro da maaş teklif ettiği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi.
2023 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Joao Gomes için Atletico Madrid, Manchester United ve Crystal Palace da istekli. Ancak şu ana kadar en iyi bonservis ve maaş teklifinin Galatasaray'dan geldiği öğrenildi.
Geçen sezon 41 maçta forma giyen Gomes, bitmek bilmez enerjisi ve kilit paslarıyla dikkatleri çekiyor. Joao Gomes, Flamengo'dan Wolves'a 18.7 milyon euroya transfer olmuştu.