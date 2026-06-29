Aziz Yıldırım: "Transferler yetişecek"

Yönetimin Topuk Yaylası'ndaki kampı ziyaretinde deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal ile görüşen Aziz Yıldırım, "Transferler zamanında yetişecek. İyi bir kadro kuracağız" dedi.. Kartal, "Bu kadro başaracak..." diyerek hedefi belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım: 'Transferler yetişecek'
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Yeni sezona Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçlarıyla başlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Önceki gün kampı kurmaylarıyla birlikte ziyaret eden Başkan Aziz Yıldırım, futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım, takımın başına getirilmesi bazı çevreler tarafından eleştirilen İsmail Kartal'la birebir görüşme yaptı. İkili sohbette sezonun planlaması, transfer çalışmaları ve mevcut oyuncuların durumları görüşülürken Başkan Yıldırım'ın deneyimli hocaya güvenini dile getirdiği de öğrenildi.

"YENİ TRANSFERLER YETİŞECEK"

Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracak isimleri almak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacaklarını dile getiren Aziz Yıldırım'ın, "Yeni transferler zamanında yetişecek. Bu konuda için rahat olsun. Çok iyi bir kadro kuracağız" dediği belirtildi.

21 TEMMUZ'DA BÜYÜK SINAV VAR

Kartal'ın bu sözleri büyük bir memnuniyetle karşıladığı ve istenilen başarıyı yakalamak için büyük bir gayretle çalışacaklarına dair söz verdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını 2 Temmuz tarihine kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek. Ardından 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. 21 Temmuz'da ise Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında rakip Gornik Zabrze olacak. 

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