Galatasaray'da Okan Buruk için geri sayım!

Galatasaray'da cumartesi gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda istediği 11 maddelik yetkiyi alan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, şimdi önceliğini tamamen transferlere vermiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 169 MİLYON EURO
Dünya Kupası'nın devam etmesi ve kemik kadronun korunması nedeniyle transfer görüşmelerini ağırdan alan sarı-kırmızılılar, yetkinin ardından tamamen gaza basacak. Sarı-kırmızılılarda alınacak banka kredileri projeler için kullanılacak ancak 169 milyon euro'luk harcama limiti yeni isimlere ayrılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek 30 milyon euro'luk ek gelir de limite eklenecek. Ayrıca sözleşmesi sona erecek isimler ve satılacak oyunculardan da gelecek bonservislerle geçen sezondan daha iyi bir kadro kurulması planlanıyor.
Başkan Özbek, geçen sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımı bir adım daha öne taşımak için kolları sıvadı. Devler Ligi'nde yine ses getirecek bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yine Avrupa'yı sallayacak adımlar atacak.
OKAN BURUK İÇİN DUYURU
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in kendi görev süresi boyunca yola devam edeceğini açıkladığı Okan Buruk'un sözleşmesi resmi olarak salı günü sona eriyor. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın en kısa sürede açıklanması beklenirken, başarılı ile iki sene daha yola devam edilecek.
Dünya Kupası'nın devam etmesi ve kemik kadronun korunması nedeniyle transfer görüşmelerini ağırdan alan sarı-kırmızılılar, yetkinin ardından tamamen gaza basacak. Sarı-kırmızılılarda alınacak banka kredileri projeler için kullanılacak ancak 169 milyon euro'luk harcama limiti yeni isimlere ayrılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek 30 milyon euro'luk ek gelir de limite eklenecek. Ayrıca sözleşmesi sona erecek isimler ve satılacak oyunculardan da gelecek bonservislerle geçen sezondan daha iyi bir kadro kurulması planlanıyor.
Başkan Özbek, geçen sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımı bir adım daha öne taşımak için kolları sıvadı. Devler Ligi'nde yine ses getirecek bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yine Avrupa'yı sallayacak adımlar atacak.
OKAN BURUK İÇİN DUYURU
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in kendi görev süresi boyunca yola devam edeceğini açıkladığı Okan Buruk'un sözleşmesi resmi olarak salı günü sona eriyor. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın en kısa sürede açıklanması beklenirken, başarılı ile iki sene daha yola devam edilecek.