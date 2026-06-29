Aziz Yıldırım öfkelendi: 'Satmam, sattırmam!'

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin takdirini kazanan Milan Skriniar'a Avrupa'dan talipler çıkmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle İtalya ve Portekiz'den tecrübeli stoperin durumunu soranlar hatta ve hatta teklifte bulunanlar oldu. Oyuncunun menajeri de durumu sarı-lacivertlilere iletti.
"SATMAM, SATTIRMAM! TEKLİF FALAN GELMEYECEK!"
Ancak Aziz Yıldırım teklifleri duyunca sinirlendi ve "Kulübe teklif getirme... Kaptanı satmam, sattırmam" diyerek transfere kapıları kapattı.
Yıldırım'ın yönetimle yaptığı toplantıda "Biz şampiyonluğa oynayacak kadro kurmaya çalışıyoruz. Elimizdeki en iyi oyuncuların menajerleri bize teklif getiriyor. Bir daha teklif falan gelmeyecek" dediği ileri sürüldü.
OĞUZ ÇETİN'İN DOKUNULMAZ ÜÇLÜSÜ
Futbol direktörü Oğuz Çetin de daha önce başkan Aziz Yıldırım'a sunduğu raporda, "Skriniar, Asensio ve Ederson satılmamalı" notunu düşmüş ve "Bu isimlerin etrafına kadroyu şekillendirmeliyiz" diyerek oyuncuların önemine dikkat çekmişti.
"SATMAM, SATTIRMAM! TEKLİF FALAN GELMEYECEK!"
Ancak Aziz Yıldırım teklifleri duyunca sinirlendi ve "Kulübe teklif getirme... Kaptanı satmam, sattırmam" diyerek transfere kapıları kapattı.
Yıldırım'ın yönetimle yaptığı toplantıda "Biz şampiyonluğa oynayacak kadro kurmaya çalışıyoruz. Elimizdeki en iyi oyuncuların menajerleri bize teklif getiriyor. Bir daha teklif falan gelmeyecek" dediği ileri sürüldü.
OĞUZ ÇETİN'İN DOKUNULMAZ ÜÇLÜSÜ
Futbol direktörü Oğuz Çetin de daha önce başkan Aziz Yıldırım'a sunduğu raporda, "Skriniar, Asensio ve Ederson satılmamalı" notunu düşmüş ve "Bu isimlerin etrafına kadroyu şekillendirmeliyiz" diyerek oyuncuların önemine dikkat çekmişti.