Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor mu?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin mevcut sözleşmesi resmi olarak sona eriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi yarın (30 Haziran Salı) resmi olarak sona erecek.
TEKLİFE GERİ DÖNMEDİ
Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme teklifinde bulundu. Icardi ise bu teklife henüz geri dönüş sağlamadı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 4 sezonda 134 maçta süre bulan Arjantinli golcü, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
TEKLİFE GERİ DÖNMEDİ
Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme teklifinde bulundu. Icardi ise bu teklife henüz geri dönüş sağlamadı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 4 sezonda 134 maçta süre bulan Arjantinli golcü, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.