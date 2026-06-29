Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor mu?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin mevcut sözleşmesi yarın (30 Haziran Salı) resmi olarak sona eriyor. Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılara hala geri dönmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 09:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor mu?
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin mevcut sözleşmesi resmi olarak sona eriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi yarın (30 Haziran Salı) resmi olarak sona erecek.

TEKLİFE GERİ DÖNMEDİ

Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme teklifinde bulundu. Icardi ise bu teklife henüz geri dönüş sağlamadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 4 sezonda 134 maçta süre bulan Arjantinli golcü, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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