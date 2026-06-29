Rizespor, Ahmed Kutucu için harekete geçti

Çaykur Rizespor, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Karadeniz ekibinin gündemine aldığı isimlerden biri de Galatasaray'da forma sıkıntısı yaşayan Ahmed Kutucu oldu.
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2024-25 sezonu devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen Kutucu, Galatasaray formasıyla 1.5 sezonda toplam 36 resmi maçta görev aldı. Bu maçların yalnızca 12'sinde ilk 11'de başlayabilen Kutucu, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan katkı sağladı.
AHMED KUTUCU ÖN PLANDA
Galatasaray'da istenilen düzeyde fırsat bulamayan Kutucu'nun, Karadeniz temsilcisinin radarına girmesiyle birlikte yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Rizespor yönetimi, hücum hattına dinamizm katacak bir isim arayışında Kutucu'yu ön plana çıkardı.
Sarı-kırmızılıların gelecek planları doğrultusunda Ahmed Kutucu ile yolların ayrılabileceği belirtilirken, transferin şekli ve detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
SÜRE ALAMIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda 2 yıllık sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da beklediği süreleri bulmakta zorlanıyor.
2024-25 sezonu devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen Kutucu, Galatasaray formasıyla 1.5 sezonda toplam 36 resmi maçta görev aldı. Bu maçların yalnızca 12'sinde ilk 11'de başlayabilen Kutucu, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan katkı sağladı.
AHMED KUTUCU ÖN PLANDA
Galatasaray'da istenilen düzeyde fırsat bulamayan Kutucu'nun, Karadeniz temsilcisinin radarına girmesiyle birlikte yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Rizespor yönetimi, hücum hattına dinamizm katacak bir isim arayışında Kutucu'yu ön plana çıkardı.
Sarı-kırmızılıların gelecek planları doğrultusunda Ahmed Kutucu ile yolların ayrılabileceği belirtilirken, transferin şekli ve detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.