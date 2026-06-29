Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek!

Beşiktaş'ın, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Casado ile ilgilendiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Casado'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir takım bulmak için temaslarını sürdürüyor. Portekizli menajerin değerlendirdiği seçenekler arasında Milan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da bulunduğu ifade edildi.
Haberde, Mendes'in siyah-beyazlı kulüple Casado'nun transferi konusunda görüşmeler yaptığı aktarıldı. Genç orta saha için Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleriyle de temasların sürdüğü belirtildi.
Barcelona altyapısından yetişen Casado'nun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 34 maça çıkan Casado 1 asistlik katkı sağladı.
Haberde, Mendes'in siyah-beyazlı kulüple Casado'nun transferi konusunda görüşmeler yaptığı aktarıldı. Genç orta saha için Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleriyle de temasların sürdüğü belirtildi.
Barcelona altyapısından yetişen Casado'nun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 34 maça çıkan Casado 1 asistlik katkı sağladı.