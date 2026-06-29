Millilerden tarihi yükseliş: Dünya sıralamasında ilk 10

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı. Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenen ikinci etapta 4 maçta 3 galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, VNL puan durumunda 7. sıraya yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliler, elde ettiği sonuçlarla FIVB dünya sıralamasında da ilk kez ilk 10 takım arasına girdi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasında 9. basamağa çıktı.
POLONYA ETABINDA 3 GALİBİYET
A Milli Takım, Gliwice'deki organizasyonda Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı.
İlk maçında Çin'i 3-0 mağlup eden milliler, son şampiyon Polonya'ya 3-2 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Arjantin karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Türkiye, ikinci etaptaki son maçında ise Belçika'yı 3-0 mağlup ederek Polonya etabını 3 galibiyetle tamamladı.
VNL'DE 7. SIRAYA YÜKSELDİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci etabın tamamlanmasının ardından 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı.
Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de bulunan takımlar finale kalacak. Ancak Çin Milli Takımı ilk 8 içinde yer alamazsa, ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım final etabında mücadele edecek, 8. sıradaki takım ise elenecek.
SON ETAP BELGRAD'DA
Ay-yıldızlı ekip, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
VNL'DE PUAN DURUMU
2026 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
POLONYA ETABINDA 3 GALİBİYET
A Milli Takım, Gliwice'deki organizasyonda Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı.
İlk maçında Çin'i 3-0 mağlup eden milliler, son şampiyon Polonya'ya 3-2 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Arjantin karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Türkiye, ikinci etaptaki son maçında ise Belçika'yı 3-0 mağlup ederek Polonya etabını 3 galibiyetle tamamladı.
VNL'DE 7. SIRAYA YÜKSELDİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci etabın tamamlanmasının ardından 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı.
Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de bulunan takımlar finale kalacak. Ancak Çin Milli Takımı ilk 8 içinde yer alamazsa, ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım final etabında mücadele edecek, 8. sıradaki takım ise elenecek.
SON ETAP BELGRAD'DA
Ay-yıldızlı ekip, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
VNL'DE PUAN DURUMU
2026 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Japonya
|8
|8
|0
|20
|2
|ABD
|8
|6
|2
|19
|3
|Polonya
|8
|6
|2
|17
|4
|Slovenya
|8
|6
|2
|14
|5
|Ukrayna
|8
|5
|3
|16
|6
|İtalya
|8
|5
|3
|16
|7
|TÜRKİYE
|8
|5
|3
|14
|8
|Bulgaristan
|8
|5
|3
|14
|9
|Brezilya
|8
|5
|3
|13
|10
|Almanya
|8
|4
|4
|12
|11
|Sırbistan
|8
|4
|4
|12
|12
|Fransa
|8
|4
|4
|10
|13
|Belçika
|8
|3
|5
|9
|14
|İran
|8
|2
|6
|9
|15
|Arjantin
|8
|2
|6
|7
|16
|Kanada
|8
|1
|7
|8
|17
|Çin
|8
|1
|7
|4
|18
|Küba
|8
|0
|8
|2