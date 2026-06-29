29 Haziran
Brezilya-Japonya
20:00
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
16:00
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Lazio'dan Tavares için Beşiktaş'a izin yok!

Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares için ilgisine devam ediyor. İtalyan ekibi, Tavares'ten en az 15 milyon euro bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lazio'dan Tavares için Beşiktaş'a izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için gündeme yeniden Lazio'dan Nuno Tavares geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, ocak ayında da gündeme gelen Portekizli sol bek için ilgisine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Lazio'ya 10 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Lazio ise teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Tavares'ten en az 15 milyon euro bekliyor.

ARSENAL'İN PAYI BULUNUYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, Arsenal'in Tavares'in sonraki satışı dolayısıyla yüzde 35 pay hakkına sahip olduğu da hatırlatıldı.

Lazio'da geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Nuno Tavares, 1 asist yaptı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM

Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara da son dönemde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.