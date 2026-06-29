Nikola Jokic, Nuggets ile yeni sözleşme için bekleyebilir

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Marc Stein ve Jake Fischer'ın The Stein Line'da yer alan haberine göre sözleşme uzatma konusunda bir kez daha beklemeyi tercih edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jokic, bu yaz itibarıyla yeniden sözleşmesini uzatma hakkı kazanmış durumda. Ancak Sırp yıldızın bu kararı sezon içine ya da gelecek yaz dönemine erteleyebileceği ifade edildi.
Ayrıca Jokic'in sözleşmesinde 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli pivot, bu opsiyonu kullanmasının ardından da Denver ile yeni bir kontrat imzalayabilecek.
Haberde, Jokic ile Nuggets'ın yollarını ayırmasının gündemde olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığı vurgulandı. Hem oyuncunun hem de kulübün, Jokic'in tüm kariyerini Denver'da geçirmesi yönünde ortak bir isteğe sahip olduğu belirtildi.
Jokic, 2027-28 sezonundaki oyuncu opsiyonunu kullanması halinde yaklaşık 215 milyon dolar değerinde 3 yıllık bir sözleşme uzatmasına imza atabilecek. Eğer bu opsiyondan vazgeçerse, Denver ile 280 milyon doların üzerinde değere sahip 4 yıllık yeni bir kontrat yapma hakkına sahip olacak.
Ayrıca Jokic'in sözleşmesinde 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli pivot, bu opsiyonu kullanmasının ardından da Denver ile yeni bir kontrat imzalayabilecek.
Haberde, Jokic ile Nuggets'ın yollarını ayırmasının gündemde olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığı vurgulandı. Hem oyuncunun hem de kulübün, Jokic'in tüm kariyerini Denver'da geçirmesi yönünde ortak bir isteğe sahip olduğu belirtildi.
Jokic, 2027-28 sezonundaki oyuncu opsiyonunu kullanması halinde yaklaşık 215 milyon dolar değerinde 3 yıllık bir sözleşme uzatmasına imza atabilecek. Eğer bu opsiyondan vazgeçerse, Denver ile 280 milyon doların üzerinde değere sahip 4 yıllık yeni bir kontrat yapma hakkına sahip olacak.