Kayserispor genç yıldızı ile sözleşme imzaladı

Kayserispor'da altyapıdan A takıma bir oyuncu daha yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin U-19 takımında gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Gazi Demirel, yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A TAKIMA YÜKSELDİ
Kayserispor U-19 takımında bu sezon yaptığı asistlerle öne çıkan Ertuğrul Gazi Demirel, A takıma yükselme başarısı gösterdi.
18 yaşındaki sağ bek, profesyonel sözleşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
"ASlL HİKAYEYİ YAZMA ZAMANI"
Ertuğrul Gazi Demirel, paylaşımında Kayserispor'da 11 yıldır forma giydiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"11 yıldır bünyesinde bulunduğum Kayserispor'da bugün hayatımın en büyük hayaline profesyonel olarak imza atıyorum. Dile kolay; çocukluğum, gençliğim ve döktüğüm her damla alın teri bu renklerin altında büyüdü. Bu yolda karşıma çıkan her zorluğu, önüme örülen her duvarı sadece hayallerime inanarak ve durmadan çalışarak aştım. Düştüğüm her an beni daha güçlü ayağa kaldıran bu armanın ağırlığı oldu. Bu uzun yolculukta benden desteğini esirgemeyen, hem saha içinde hem de saha dışında karakterimin gelişmesinde büyük payı olan, üzerimde emeği bulunan tüm değerli hocalarıma sonsuz teşekkür ederim. Şimdi ilk günkü heyecanla ama çok daha güçlü bir şekilde asıl hikayeyi yazma zamanı. Bu sadece bir başlangıç; şimdi arma için daha çok savaşma vakti" ifadelerini kullandı.
Kayserispor U-19 takımında bu sezon yaptığı asistlerle öne çıkan Ertuğrul Gazi Demirel, A takıma yükselme başarısı gösterdi.
18 yaşındaki sağ bek, profesyonel sözleşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
"ASlL HİKAYEYİ YAZMA ZAMANI"
Ertuğrul Gazi Demirel, paylaşımında Kayserispor'da 11 yıldır forma giydiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"11 yıldır bünyesinde bulunduğum Kayserispor'da bugün hayatımın en büyük hayaline profesyonel olarak imza atıyorum. Dile kolay; çocukluğum, gençliğim ve döktüğüm her damla alın teri bu renklerin altında büyüdü. Bu yolda karşıma çıkan her zorluğu, önüme örülen her duvarı sadece hayallerime inanarak ve durmadan çalışarak aştım. Düştüğüm her an beni daha güçlü ayağa kaldıran bu armanın ağırlığı oldu. Bu uzun yolculukta benden desteğini esirgemeyen, hem saha içinde hem de saha dışında karakterimin gelişmesinde büyük payı olan, üzerimde emeği bulunan tüm değerli hocalarıma sonsuz teşekkür ederim. Şimdi ilk günkü heyecanla ama çok daha güçlü bir şekilde asıl hikayeyi yazma zamanı. Bu sadece bir başlangıç; şimdi arma için daha çok savaşma vakti" ifadelerini kullandı.