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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Al-Misehal istifa etti

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, istifa ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 16:27
Haber: AA
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Al-Misehal istifa etti
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da, federasyon başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al-Misehal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

7 yıldır başkanlık görevini yürüten Al-Misehal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalırken, İspanya'ya 4-0 mağlup olmuştu.

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