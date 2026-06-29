Ersin Destanoğlu için büyük belirsizlik!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile ilgili belirslizlik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi, yeni sözleşme konusunda hamlede bulunmadı.
KARARINI VERMEDİ
Avrupa'dan da talipleri olan Ersin Destanoğlu, henüz kesin kararını vermedi.
Hull City'nin de gündemine gelen Ersin Destanoğlu için İngiliz ekibi şu anda transfer düşüncesini rafa kaldırdı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, kalesinde 34 gol gördü ve 10 maçta gole izin vermedi.
KARARINI VERMEDİ
Avrupa'dan da talipleri olan Ersin Destanoğlu, henüz kesin kararını vermedi.
Hull City'nin de gündemine gelen Ersin Destanoğlu için İngiliz ekibi şu anda transfer düşüncesini rafa kaldırdı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, kalesinde 34 gol gördü ve 10 maçta gole izin vermedi.