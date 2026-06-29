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Ersin Destanoğlu için büyük belirsizlik!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu için belirsizlik devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 14:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu için büyük belirsizlik!
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile ilgili belirslizlik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi, yeni sözleşme konusunda hamlede bulunmadı.

KARARINI VERMEDİ

Avrupa'dan da talipleri olan Ersin Destanoğlu, henüz kesin kararını vermedi.

Hull City'nin de gündemine gelen Ersin Destanoğlu için İngiliz ekibi şu anda transfer düşüncesini rafa kaldırdı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, kalesinde 34 gol gördü ve 10 maçta gole izin vermedi.

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