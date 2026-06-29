Amed Sportif Faaliyetler, Raveloson'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı futbolcu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Madagaskar Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevini de yürüten Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.