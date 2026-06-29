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Amed Sportif Faaliyetler, Raveloson'u kadrosuna kattı

Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskar Milli Takımı'nın kaptanı Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 18:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler, Raveloson'u kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı futbolcu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Madagaskar Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevini de yürüten Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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