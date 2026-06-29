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Sutopunda dünya hedefi: Milliler Adana'da kampa girdi

18 Yaş Altı Kadın Sutopu Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi ilk kampını Adana'da gerçekleştiriyor. A Milli Kadın Sutopu Başantrenörü Dimitris Mavrotas yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, şampiyonada ilk 10 içinde yer almayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 12:39
Sutopunda dünya hedefi: Milliler Adana'da kampa girdi
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18 Yaş Altı Kadın Sutopu Milli Takımı, bu yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına Adana'da başladı. Ay-yıldızlı ekip, ilk kamp çalışmalarını Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ADANA'DA ÇİFT ANTRENMAN

A Milli Kadın Sutopu Başantrenörü Dimitris Mavrotas liderliğinde çalışan milli takım, 33 sporcu ile kamp yapıyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık sürecinde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

İspanya'nın Tenerife Adası'nda 16-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, organizasyonda ilk 10 içinde yer almayı hedefliyor.

MAVROTAS: HEYECANLIYIZ

Başantrenör Dimitris Mavrotas, şampiyona öncesi heyecanlı olduklarını söyledi. İlk kez Adana'da kamp yaptıklarını belirten Mavrotas, tesis imkanlarından memnun olduklarını ifade etti.

Mavrotas, "Adana havuz ve sportif imkanlar açısından oldukça yüksek. Bizim için çok güzel bir hazırlık kampı oluyor. Bu süreçte kampımızı 33 sporcu ile sürdürüyoruz, birkaç gün sonra bu sayı 39'a çıkacak. Yüksek katılımlı bir milli takım kampı." dedi.

HEDEF İLK 10

Mavrotas, şampiyonada Çin ve ABD gibi zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını, hazırlıkları da buna göre planladıklarını dile getirdi.

Takımdaki çalışmaların iyi gittiğini vurgulayan Mavrotas, "Bu zorlu sürece en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sıralamayı elde etmek istiyoruz. Ana hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak, antrenmanda bunu deneyen, kendini zorlayan, mücadele eden Türk kadını olduğunu gösteren harika sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Mavrotas, şampiyonaya kadar kampların yurt dışında da süreceğini ve bu süreçte en iyi kadroyu belirlemeye çalışacaklarını kaydetti.

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