Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ
Fenerbahçe stoper transferi için büyük bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Lens'in Fransız stoperi Malang Sarr için teklifini yükseltti.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için yıldız oyuncuya 6+3 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.
MALANG SARR'IN İSTEĞİ
Fransız savunmacının istediği yıllık maaş ise 8+2 milyon euro. Aradaki fark 1 milyon euroya indiği için transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR
Malang Sarr, stoper bölgesi dışında sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ
27 yaşındaki stoperin 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
PERFORMANSI
Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.
Fenerbahçe stoper transferi için büyük bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Lens'in Fransız stoperi Malang Sarr için teklifini yükseltti.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için yıldız oyuncuya 6+3 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.
MALANG SARR'IN İSTEĞİ
Fransız savunmacının istediği yıllık maaş ise 8+2 milyon euro. Aradaki fark 1 milyon euroya indiği için transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR
Malang Sarr, stoper bölgesi dışında sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ
27 yaşındaki stoperin 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
PERFORMANSI
Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.