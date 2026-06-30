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Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif!

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Malang Sarr hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin teklif yükselttiği öğrenildi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 09:32
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif!
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ

Fenerbahçe stoper transferi için büyük bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Lens'in Fransız stoperi Malang Sarr için teklifini yükseltti.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için yıldız oyuncuya 6+3 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

MALANG SARR'IN İSTEĞİ

Fransız savunmacının istediği yıllık maaş ise 8+2 milyon euro. Aradaki fark 1 milyon euroya indiği için transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR

Malang Sarr, stoper bölgesi dışında sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ

27 yaşındaki stoperin 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

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