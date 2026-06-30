Galatasaray'da ilk transfer: Jhon Duran

Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YILLIK 4 MİLYON EURO
Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği transferde, Jhon Duran yıllık 4 milyon euro maaş alacak.
TERCİH NEDENİ
Sarı kırmızılıların özelinde sıkıntılı olan böyle bir golcüyü tercih etmesinin sebebi; kalitesinin yanı sıra uygun maliyeti ve takıma sağlayacağı etki. Ayrıca TFF'nin 10+4 yabancı kuralını revize etmemesi durumunda da 23 yaş altı kontenjanına da uygun bir isim olması.
RESMİ AÇIKLAMA YAKIN
22 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına bedelsiz kiralanacak ve Galatasaray transferi temmuz ayının ilk haftasında resmen açıklayacak. Icardi'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak Jhon Duran transferi gerçekleşecek.
BONSERVİSİ AL NASSR'DA
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Kolombiyalı golcü, sarı lacivertlilerde çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. Jhon Duran, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırmıştı.
Bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'da yıllık 20 milyon euro'nun üzerinde maaş kazanıyor.
Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onay verdiği transferde, Jhon Duran yıllık 4 milyon euro maaş alacak.
TERCİH NEDENİ
Sarı kırmızılıların özelinde sıkıntılı olan böyle bir golcüyü tercih etmesinin sebebi; kalitesinin yanı sıra uygun maliyeti ve takıma sağlayacağı etki. Ayrıca TFF'nin 10+4 yabancı kuralını revize etmemesi durumunda da 23 yaş altı kontenjanına da uygun bir isim olması.
RESMİ AÇIKLAMA YAKIN
22 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına bedelsiz kiralanacak ve Galatasaray transferi temmuz ayının ilk haftasında resmen açıklayacak. Icardi'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak Jhon Duran transferi gerçekleşecek.
BONSERVİSİ AL NASSR'DA
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Kolombiyalı golcü, sarı lacivertlilerde çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. Jhon Duran, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırmıştı.
Bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'da yıllık 20 milyon euro'nun üzerinde maaş kazanıyor.