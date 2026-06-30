Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fas, Hollanda'yı penaltılarda eledi!

Fas, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

calendar 30 Haziran 2026 07:30 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 07:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Fas, Hollanda'yı penaltılarda eledi!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Meksika'da oynanan maçta turu geçen taraf penaltılarla Fas oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda, karşılaşmanın 72. dakikasında Cody Gakpo ile 1-0 öne geçti. Fas, Issa Diop'un 90+1. dakikada attığı golle maçı 1-1'e getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.

Fas, Hollanda karşısında penaltılarda 3-2 üstünlük sağladı ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turundaki rakibi Kanada olacak.

YİNE PENALTILARLA VEDA

Hollanda, Dünya Kupası'na yine penaltılarla veda etti.

2014'te yarı finalde Arjantin'e penaltılarla kaybeden Hollanda, Güney Amerika temsilcisine 2022 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finaldeki penaltılarla elenmişti. Hollanda, Fas'a kaybederek bir kez daha Dünya Kupası'ndan penaltılarla elendi.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Hollanda'nın oyunu rakip yarı alana yıkma çabasına Fas sert savunma yaparak karşılık verdi. İki takım da kısa bir süre savunmayı ön plana alarak oynarken Fas üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de Hollanda kalecisi Verbruggen, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. İyi kapanarak top Hollanda'dayken rakibinin hücum hattında oyun kurmasına izin vermeyen Kuzey Afrika ekibi Fas, kalesinde ilk tehlikeyi ise 44. dakikada yaşadı. Fas ilk yarının son bölümlerinde önemli fırsatlar yakalamasına rağmen taraftarlarını sevindiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Hakimi'yi savunmanın arkasına kaçırarak net fırsatlar üreten Fas, bu bölümde yakaladığı şansları değerlendiremedi. İkinci yarıda Fas etkili bir oyun ortaya koysa da müsabakanın beklenen golü 72. dakikada Gakpo'dan geldi ve Hollanda rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçta artık herkes Hollanda'nın tur atladığını düşünürken uzatmanın ilk dakikalarında sahneye çıkan Diop kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitleyerek maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde Hollanda'yı savunma yapmak zorunda bırakan Fas, yakaladığı çok net bir fırsatı değerlendiremeyince uzatmanın ilk bölümü golsüz sona erdi. İkinci uzatma devresinde savunmayı daha önde kurmaya çalışan Hollanda böylece rakibinin ileride topla daha fazla oynamasını engellemeyi başardı. Uzatma devrelerinde eşitliği bozacak gol gelmeyince karşılaşma penaltılara gitti.

21. dakikada Hakimi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda El Aynaoui'nin ön direkte kafa vuruşunda Verbruggen topun ağlara buluşmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Bouaddi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Hakimi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Verbruggen topu kornere çeldi.

44. dakikada Fas savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Van de Ven'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Bono topu kornere gönderdi.

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, Ounahi'nin arka direğe gönderdiği topu Saibari boş kaleye gönderemedi.

45+4. dakikada Hollanda'nın hücuma çıkarken kaptırdığı topla başlayan atakta Ounahi'nin sağ çaprazdan şutu üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Fas, bir fırsatı daha gole çeviremedi. Savunmanın arasından atılan topla sağdan ceza sahasına giren Hakimi'nin dar açıdan kaleye vurduğu top üst direğe çarpıp auta gitti.

62. dakikada Hakimi soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, Hollanda kalecisi Verbruggen topu son anda kornere çeldi.

72. dakikada Hollanda'nın golü geldi. Kaleci Verbruggen'in orta sahaya gönderdiği topu Weghorst kafayla indirdi, meşin yuvarlağı kapan Summerville ceza sahasına girdikten sonra Mazraoui'nin müdahalesi yetersiz kalınca penaltı noktası civarında Gakpo topu ağlara gönderdi: 1-0

90+1. dakikada Fas skoru eşitledi. Talbi'nin sol taraftan sağ ayakla içeri gönderdiği topu Diop kafayla ağlara göndererek skoru dengeledi: 1-1

97. dakikada Fas çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sol taraftan gelişen atakta Saibari'nin pasında Koopmeiners'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kalan Rahimi'nin vuruşunda kaleci diziyle gole izin vermedi.

PENALTI ATIŞLARI

Hollanda'nın penaltılardaki gollerini Koopmeiners ile Weghorst kaydederken Kluivert, Timber ve Summerville penaltılardan yararlanamadı.

Fas'ın penaltılardaki gollerini Rahimi, Talbi ve Saibari atarken El Aynaoui ile Hakimi fileleri tutturamadı.

Stat: Monterrey

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Hollanda: Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake (Dk. 71 Koopmeiners), Dumfries, Gravenberch (Dk. 86 Timber), De Jong (Dk. 110 De Roon), Van de Ven (Dk. 86 Hato), Summerville, Gakpo (Dk. 113 Kluivert), Brobbey (Dk. 71 Weghorst)

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad (Dk. 75 Salah-Eddine), Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi (Dk. 79 El Mourabet), Brahim Diaz (Dk. 79 Yassine), Ounahi (Dk. 86 Rahimi), El Khannous (Dk. 87 Talbi), Saibari

Goller: Dk. 72 Gakpo (Hollanda), Dk. 90+1 Diop (Fas)

Sarı kart: Dk. 47 Diop (Fas)

RAKİBİ KANADA OLDU

Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.

Kanada ile Fas arasındaki son 16 turu karşılaşması Houston Stadı'nda yerel saatle 12.00'de oynanacak.

DÜNYA KUPASI RÜYASI SÜRÜYOR

2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026'da da başarılı performansıyla dikkati çekti.

Hırvatistan'a mağlup olarak 2022'yi 4. tamamlayan Fas, Brezilya'yla 1-1 berabere kalarak başladığı 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi de 4-2 yenerek 7 puanla son 32'ye adını yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 8 maçı da kazanarak grubunu namağlup tamamlayan Fas, son 16'da Kanada'yı da geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

TURU SECDEYLE KUTLADILAR

Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti.

Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.

MAÇIN ADAMI OLDU

Karşılaşmada maçın oyuncusu Fas'tan Issa Diop seçildi.

90+1. dakikada attığı kafa golüyle Fas'ı oyunda tutan Issa Diop, Hollanda karşısındaki etkili oyunuyla en çok oyu alan isim oldu.

GAKPO'YA TAKIMINDAN DESTEK

Hollanda'nın maçtaki tek golünü atan Cody Gakpo, golün ardından göz yaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı oyuncunun, topu filelere göndermesinin ardından sahadaki takım arkadaşlarının yanı sıra yedek oyuncular da kulübeden çıkarak Gakpo'nun etrafını sardı ve arkadaşlarına destek verdi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Fas, Hollanda
Fas, Hollanda'yı penaltılarda eledi!
Almanya
Almanya'ya penaltı kabusu! Paraguay turu aldı
Brezilya, 90+6
Brezilya, 90+6'da Japonya'yı yıktı, tur biletini aldı!
Çekya
Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan korkutan haber: N'Golo Kante
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön