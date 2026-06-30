Fas, Hollanda'yı penaltılarda eledi!
Fas, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.
Fas, Hollanda karşısında penaltılarda 3-2 üstünlük sağladı ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Fas'ın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turundaki rakibi Kanada olacak.
YİNE PENALTILARLA VEDA
Hollanda, Dünya Kupası'na yine penaltılarla veda etti.
2014'te yarı finalde Arjantin'e penaltılarla kaybeden Hollanda, Güney Amerika temsilcisine 2022 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finaldeki penaltılarla elenmişti. Hollanda, Fas'a kaybederek bir kez daha Dünya Kupası'ndan penaltılarla elendi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Hollanda'nın oyunu rakip yarı alana yıkma çabasına Fas sert savunma yaparak karşılık verdi. İki takım da kısa bir süre savunmayı ön plana alarak oynarken Fas üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de Hollanda kalecisi Verbruggen, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. İyi kapanarak top Hollanda'dayken rakibinin hücum hattında oyun kurmasına izin vermeyen Kuzey Afrika ekibi Fas, kalesinde ilk tehlikeyi ise 44. dakikada yaşadı. Fas ilk yarının son bölümlerinde önemli fırsatlar yakalamasına rağmen taraftarlarını sevindiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
İkinci yarının ilk dakikalarında Hakimi'yi savunmanın arkasına kaçırarak net fırsatlar üreten Fas, bu bölümde yakaladığı şansları değerlendiremedi. İkinci yarıda Fas etkili bir oyun ortaya koysa da müsabakanın beklenen golü 72. dakikada Gakpo'dan geldi ve Hollanda rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçta artık herkes Hollanda'nın tur atladığını düşünürken uzatmanın ilk dakikalarında sahneye çıkan Diop kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitleyerek maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatma bölümünde Hollanda'yı savunma yapmak zorunda bırakan Fas, yakaladığı çok net bir fırsatı değerlendiremeyince uzatmanın ilk bölümü golsüz sona erdi. İkinci uzatma devresinde savunmayı daha önde kurmaya çalışan Hollanda böylece rakibinin ileride topla daha fazla oynamasını engellemeyi başardı. Uzatma devrelerinde eşitliği bozacak gol gelmeyince karşılaşma penaltılara gitti.
21. dakikada Hakimi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda El Aynaoui'nin ön direkte kafa vuruşunda Verbruggen topun ağlara buluşmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Bouaddi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
22. dakikada Hakimi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Verbruggen topu kornere çeldi.
44. dakikada Fas savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Van de Ven'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Bono topu kornere gönderdi.
45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, Ounahi'nin arka direğe gönderdiği topu Saibari boş kaleye gönderemedi.
45+4. dakikada Hollanda'nın hücuma çıkarken kaptırdığı topla başlayan atakta Ounahi'nin sağ çaprazdan şutu üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Fas, bir fırsatı daha gole çeviremedi. Savunmanın arasından atılan topla sağdan ceza sahasına giren Hakimi'nin dar açıdan kaleye vurduğu top üst direğe çarpıp auta gitti.
62. dakikada Hakimi soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, Hollanda kalecisi Verbruggen topu son anda kornere çeldi.
72. dakikada Hollanda'nın golü geldi. Kaleci Verbruggen'in orta sahaya gönderdiği topu Weghorst kafayla indirdi, meşin yuvarlağı kapan Summerville ceza sahasına girdikten sonra Mazraoui'nin müdahalesi yetersiz kalınca penaltı noktası civarında Gakpo topu ağlara gönderdi: 1-0
90+1. dakikada Fas skoru eşitledi. Talbi'nin sol taraftan sağ ayakla içeri gönderdiği topu Diop kafayla ağlara göndererek skoru dengeledi: 1-1
97. dakikada Fas çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sol taraftan gelişen atakta Saibari'nin pasında Koopmeiners'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kalan Rahimi'nin vuruşunda kaleci diziyle gole izin vermedi.
PENALTI ATIŞLARI
Hollanda'nın penaltılardaki gollerini Koopmeiners ile Weghorst kaydederken Kluivert, Timber ve Summerville penaltılardan yararlanamadı.
Fas'ın penaltılardaki gollerini Rahimi, Talbi ve Saibari atarken El Aynaoui ile Hakimi fileleri tutturamadı.
Stat: Monterrey
Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)
Hollanda: Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake (Dk. 71 Koopmeiners), Dumfries, Gravenberch (Dk. 86 Timber), De Jong (Dk. 110 De Roon), Van de Ven (Dk. 86 Hato), Summerville, Gakpo (Dk. 113 Kluivert), Brobbey (Dk. 71 Weghorst)
Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad (Dk. 75 Salah-Eddine), Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi (Dk. 79 El Mourabet), Brahim Diaz (Dk. 79 Yassine), Ounahi (Dk. 86 Rahimi), El Khannous (Dk. 87 Talbi), Saibari
Goller: Dk. 72 Gakpo (Hollanda), Dk. 90+1 Diop (Fas)
Sarı kart: Dk. 47 Diop (Fas)
Fas, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. pic.twitter.com/tH3EAp9J9C
— Sporx (@sporx) June 30, 2026
RAKİBİ KANADA OLDU
Penaltı vuruşları öncesi Fas Milli Takımı 🤲🏻 pic.twitter.com/aJSiZ1lXI5 https://t.co/XEQyrvBEaA
— Sporx (@sporx) June 30, 2026
Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.
Kanada ile Fas arasındaki son 16 turu karşılaşması Houston Stadı'nda yerel saatle 12.00'de oynanacak.
DÜNYA KUPASI RÜYASI SÜRÜYOR
2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026'da da başarılı performansıyla dikkati çekti.
Hırvatistan'a mağlup olarak 2022'yi 4. tamamlayan Fas, Brezilya'yla 1-1 berabere kalarak başladığı 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi de 4-2 yenerek 7 puanla son 32'ye adını yazdırmayı başardı.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 8 maçı da kazanarak grubunu namağlup tamamlayan Fas, son 16'da Kanada'yı da geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.
TURU SECDEYLE KUTLADILAR
Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.
Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti.
Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.
MAÇIN ADAMI OLDU
Karşılaşmada maçın oyuncusu Fas'tan Issa Diop seçildi.
90+1. dakikada attığı kafa golüyle Fas'ı oyunda tutan Issa Diop, Hollanda karşısındaki etkili oyunuyla en çok oyu alan isim oldu.
GAKPO'YA TAKIMINDAN DESTEK
Hollanda'nın maçtaki tek golünü atan Cody Gakpo, golün ardından göz yaşlarına boğuldu.
Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı oyuncunun, topu filelere göndermesinin ardından sahadaki takım arkadaşlarının yanı sıra yedek oyuncular da kulübeden çıkarak Gakpo'nun etrafını sardı ve arkadaşlarına destek verdi.
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