Thierry Henry: 'Bu kadar korkulur mu!'

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Fas'a elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın tercihleri tartışma konusu oldu. FOX Sports yorumcusu Thierry Henry, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Koeman'ın yaptığı değişiklikleri eleştirdi.
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Fransız futbol adamı, Koeman'ın Fas karşısındaki hamleleriyle savunmaya fazla yöneldiğini ve bu tercihin sahaya yanlış bir mesaj verdiğini söyledi.
HOLLANDA AVANTAJI KORUYAMADI
Hollanda, Fas karşısında son 16 turu biletini almaya çok yaklaşmıştı. İkinci yarıda Cody Gakpo'nun golüyle öne geçen Portakallar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşadı.
Normal süre 1-1 sona ererken, uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonrası gülen taraf Fas oldu ve Atlas Aslanları, Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.
"FAS'TAN KORKTUĞUNU SÖYLÜYORSUN"
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Thierry Henry, Ronald Koeman'ın oyuncu değişikliklerini doğru bulmadığını dile getirdi.
Henry, Hollanda teknik heyetinin savunmacı hamlelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir orta saha oyuncusunu çıkarıp bir savunmacı getiriyorsun... Bununla aslında Fas'tan korktuğunu söylüyorsun. Buna elbette izin var. Eğer kazanırsan, haklısındır. Kaybedersen, haksızsındır."
"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"
Thierry Henry, Hollanda'nın oyun karakterinden uzaklaştığını da savundu.
Fransız yorumcu, "Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Hollanda normalde böyle oynamaz. Ama Koeman'ın bu konuda açıkça farklı bir görüşü vardı." sözleriyle eleştirisini sürdürdü.
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