Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Thierry Henry: "Bu kadar korkulur mu!"

Thierry Henry, Hollanda'nın Fas'a yenilip FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan elendiği mücadeleyi yorumladı.

calendar 30 Haziran 2026 10:41 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 10:42
Haber: Sporx.com dış haberler
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Thierry Henry: 'Bu kadar korkulur mu!'
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2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Fas'a elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın tercihleri tartışma konusu oldu. FOX Sports yorumcusu Thierry Henry, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Koeman'ın yaptığı değişiklikleri eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbol adamı, Koeman'ın Fas karşısındaki hamleleriyle savunmaya fazla yöneldiğini ve bu tercihin sahaya yanlış bir mesaj verdiğini söyledi.

HOLLANDA AVANTAJI KORUYAMADI

Hollanda, Fas karşısında son 16 turu biletini almaya çok yaklaşmıştı. İkinci yarıda Cody Gakpo'nun golüyle öne geçen Portakallar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşadı.

Normal süre 1-1 sona ererken, uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonrası gülen taraf Fas oldu ve Atlas Aslanları, Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.

"FAS'TAN KORKTUĞUNU SÖYLÜYORSUN"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Thierry Henry, Ronald Koeman'ın oyuncu değişikliklerini doğru bulmadığını dile getirdi.

Henry, Hollanda teknik heyetinin savunmacı hamlelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir orta saha oyuncusunu çıkarıp bir savunmacı getiriyorsun... Bununla aslında Fas'tan korktuğunu söylüyorsun. Buna elbette izin var. Eğer kazanırsan, haklısındır. Kaybedersen, haksızsındır."

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Thierry Henry, Hollanda'nın oyun karakterinden uzaklaştığını da savundu.

Fransız yorumcu, "Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Hollanda normalde böyle oynamaz. Ama Koeman'ın bu konuda açıkça farklı bir görüşü vardı." sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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