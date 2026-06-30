İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan MHK ve yabancı VAR açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü'den Erman Toroğlu'nun sorularına yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MHK ve yabancı VAR ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı VAR'ın gelmeyeceğini söyledi.
İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun röportajındaki o bölüm:
"MHK DEVAM EDECEK"
"YABANCI VAR GELMEYECEK"
Erman Toroğlu: "Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar MHK'dan şikayetçi, ne yapacaksın? "
İbrahim Hacıosmanoğlu: "MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek."
"BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"
Erman Toroğlu: "Bazı pozisyonlar var on saatte karar veriliyor buna ne diyeceksin?"
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bak hocam yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var onlar başka görüntü getiriyorlar ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espri ile karışık "Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar" dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. (Yayıncı kuruluş görüntü ve yorumculardan ben de yüzde yüz şikayetçiyim) "MHK gitsin gelin siz alın dedim" bir tanesi bile gelmedi. "VAR odalarında neler dönüyor" diye neler söylendi. "Gelin sizi misafir edecekleri yerler var" dedim, gelen olmadı."
İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun röportajındaki o bölüm:
"MHK DEVAM EDECEK"
"YABANCI VAR GELMEYECEK"
Erman Toroğlu: "Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar MHK'dan şikayetçi, ne yapacaksın? "
İbrahim Hacıosmanoğlu: "MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek."
"BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"
Erman Toroğlu: "Bazı pozisyonlar var on saatte karar veriliyor buna ne diyeceksin?"
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bak hocam yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var onlar başka görüntü getiriyorlar ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espri ile karışık "Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar" dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. (Yayıncı kuruluş görüntü ve yorumculardan ben de yüzde yüz şikayetçiyim) "MHK gitsin gelin siz alın dedim" bir tanesi bile gelmedi. "VAR odalarında neler dönüyor" diye neler söylendi. "Gelin sizi misafir edecekleri yerler var" dedim, gelen olmadı."