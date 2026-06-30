Knicks, Landry Shamet ile 4 yıllık 24 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

New York Knicks, tecrübeli şutör Landry Shamet ile 4 yıl 24 milyon dolar değerinde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Shams Charania (ESPN) tarafından duyurulan habere göre Shamet, sezon başında yalnızca veteran minimum kontratıyla antrenman kampına davet edilen bir oyuncuyken, sezon içerisinde kenardan getirdiği dış şut katkısıyla Knicks'in şampiyonluk yolculuğunun önemli parçalarından biri haline geldi.
Geçtiğimiz sezon Knicks formasıyla 51 maçta görev yapan Shamet, 23.0 dakikada 9.3 sayı, 1.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %39.2 isabet oranıyla oynadı.
Playofflarda ise dış şut performansını daha da yukarı taşıyan Shamet, üç sayı çizgisinin gerisinden %47.5 isabet oranı yakaladı.
Geçtiğimiz sezon Knicks formasıyla 51 maçta görev yapan Shamet, 23.0 dakikada 9.3 sayı, 1.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %39.2 isabet oranıyla oynadı.
Playofflarda ise dış şut performansını daha da yukarı taşıyan Shamet, üç sayı çizgisinin gerisinden %47.5 isabet oranı yakaladı.