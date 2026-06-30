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Julian Champagnie, 3 yıllık 45 milyon dolarlık sözleşmeyle Spurs'te kaldı

San Antonio Spurs, Julian Champagnie ile 3 yıl 45 milyon dolar değerinde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Julian Champagnie, 3 yıllık 45 milyon dolarlık sözleşmeyle Spurs'te kaldı
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San Antonio Spurs, Julian Champagnie ile 3 yıl 45 milyon dolar değerinde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Shams Charania (ESPN) tarafından paylaşılan habere göre yıllık 15 milyon dolarlık maaş ortalamasına sahip anlaşma, vergiden muaf orta seviye istisna (non-taxpayer mid-level exception) seviyesine denk geliyor.

Spurs yönetimi, Champagnie ile bu yeni sözleşmeyi imzalayabilmek adına oyuncunun 3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmayarak kendisini üç sezon boyunca takım kontrolü altında tutacak yeni anlaşmayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon Spurs'ün NBA Finalleri'ne yükselmesinde önemli rol oynayan Champagnie, özellikle uzun forvet pozisyonundaki dış şut katkısıyla dikkat çekti.

Normal sezonda 82 maçın tamamında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 27.6 dakikada 11.1 sayı, 5.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %38.1 isabet oranıyla oynadı.

Champagnie, NBA kariyerine 2022 yılında Philadelphia 76ers ile imzaladığı iki yönlü sözleşmeyle (two-way contract) başlamış, 2023 takas döneminin ardından Philadelphia tarafından serbest bırakılmasının ardından Spurs tarafından kadroya katılmıştı.

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