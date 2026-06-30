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Kevin Huerter, Pistons ile 3 yıllık 27 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Detroit Pistons, şutör gard Kevin Huerter ile 3 yıl 27 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kevin Huerter, Pistons ile 3 yıllık 27 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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Detroit Pistons, şutör gard Kevin Huerter ile 3 yıl 27 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Shams Charania (ESPN) tarafından duyurulan habere göre Huerter, daha önce Atlanta Hawks ile imzaladığı 4 yıl 65 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunu geride bıraktı.

Geçtiğimiz sezon sonunda 17.99 milyon dolarlık sona eren kontrata sahip olan Huerter'in, yeni anlaşmayla birlikte 2026-27 sezonundaki maaşı da düşmüş olacak.

Chicago Bulls'tan takas yoluyla Detroit'e katıldıktan sonra normal sezonda 25 maçta forma giyen Huerter, 20.5 dakikada 8.6 sayı, 2.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.

Kariyeri boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden %36.8 isabet oranıyla oynayan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise dış şutlarda %30.8 isabette kaldı.

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