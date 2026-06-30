Haber Tarihi: 30 Haziran 2026 17:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 17:06

Portekiz Elendi mi? Portekiz Dünya Kupası'ndan Veda Etti mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Portekiz elendi mi?" sorusu, eleme turu maçlarının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Portekiz Elendi mi? Portekiz Dünya Kupası'ndan Veda Etti mi?
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Portekiz'in Dünya Kupası'na devam edip etmediği, oynadığı karşılaşmaların sonuçlarına göre netlik kazanıyor.
Portekiz son 32 turunu geçti mi?

Portekiz'in son 32 turunu geçip geçmediği, eleme maçının tamamlanmasının ardından belli oluyor.

Eleme aşamasında uygulanan sistem şu şekilde işliyor:

Maçı kazanan takım son 16 turuna yükseliyor.
Kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.
Normal sürenin berabere bitmesi halinde uzatma oynanıyor.
Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarıyla tur atlayan ekip belirleniyor.
Portekiz Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenip elenmediği, son 32 turundaki karşılaşmasının sonucuna göre kesinleşiyor.

Turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olan Portekiz, eleme aşamasında aldığı sonuca göre ya yoluna devam ediyor ya da kupaya veda ediyor.

Portekiz'in Dünya Kupası performansı


Portekiz, son yıllarda uluslararası turnuvalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli takımlar arasında yer alıyor. Güçlü kadrosuyla Dünya Kupası'nda da üst turlara yükselmeyi hedefleyen ekip, her eleme maçında tur mücadelesi veriyor.

Portekiz'in güncel durumu nereden takip edilir?

Portekiz Milli Takımı'nın turnuvadaki son durumu şu kaynaklardan takip edilebilir:

Dünya Kupası maç sonuçları,
Turnuva fikstürü,
Güncel puan durumu,
FIFA'nın resmi turnuva sayfaları.
Sonuç: Portekiz Elendi mi?

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenip elenmediği, oynadığı eleme turu maçının sonucuyla kesinleşiyor. Güncel maç sonucu, Portekiz'in turnuvaya devam edip etmeyeceğini belirliyor.

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