Haber Tarihi: 30 Haziran 2026 17:52 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 17:52

Haziranda Resmi Tatil Var mı? Haziran Ayındaki Resmi Tatiller Hangileri?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, "Haziranda resmi tatil var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tatil planı yapmak isteyenler ve kamu kurumlarında işi olanlar, haziran ayındaki resmi tatil günlerini merak ediyor.

Haziranda Resmi Tatil Var mı? Haziran Ayındaki Resmi Tatiller Hangileri?
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Haziran ayında resmi tatil olup olmadığı, her yıl yayımlanan resmi tatil takvimine göre belirleniyor.
Haziran ayında hangi resmi tatiller var?

Haziran ayında yer alan resmi tatiller, ilgili yılın takvimine göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nın haziran ayına denk geldiği yıllarda bayram süresince resmi tatil uygulanıyor.

Bunun dışında haziran ayında sabit tarihli bir milli bayram bulunmuyor.

2026 Haziran ayında resmi tatil var mı?

2026 yılında Kurban Bayramı haziran ayında kutlanmadığı için haziran ayı içerisinde resmi tatil bulunmuyor. Bu nedenle ay boyunca kamu kurumları ve okullar, hafta sonları dışında normal çalışma düzenini sürdürüyor.

Resmi tatiller nasıl belirleniyor?

Türkiye'de resmi tatiller, ilgili kanunlar ve dini bayram takvimine göre belirleniyor. Dini bayramların tarihleri hicri takvime göre değiştiği için bazı yıllarda haziran ayına denk gelirken, bazı yıllarda farklı aylarda kutlanabiliyor.


Sonraki resmi tatil ne zaman?

Haziran ayının ardından resmi tatil tarihleri, o yılın resmi tatil takvimine göre devam ediyor. Vatandaşlar, yıl içerisindeki milli ve dini bayramları resmi takvim üzerinden takip edebiliyor.

Sonuç: Haziranda Resmi Tatil Var mı?

2026 yılında haziran ayında resmi tatil bulunmuyor. Haziran ayı boyunca hafta sonları dışında kamu kurumları normal çalışma düzenine devam ediyor.

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