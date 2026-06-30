Fenerbahçe antrenmanında Talisca ve Asensio gelişmesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Talisca ve Asensio cephesinden gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TALISCA VE ASENSIO KADEMELİ OLARAK TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenman salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Anderson Talisca ile Marco Asensio'nun antrenmanda kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
MURİÇ YOK, BROWN VE CENGİZ SALONDA
Sakatlığı bulunan Vedat Muriç antrenmanda yer almadı. Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine özel hazırlanan program kapsamında salonda çalıştı.
KAMP DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Talisca ve Asensio cephesinden gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TALISCA VE ASENSIO KADEMELİ OLARAK TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenman salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Anderson Talisca ile Marco Asensio'nun antrenmanda kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
MURİÇ YOK, BROWN VE CENGİZ SALONDA
Sakatlığı bulunan Vedat Muriç antrenmanda yer almadı. Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine özel hazırlanan program kapsamında salonda çalıştı.
KAMP DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.