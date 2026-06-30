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Fenerbahçe antrenmanında Talisca ve Asensio gelişmesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Anderson Talisca ile Marco Asensio kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 19:34
Fenerbahçe antrenmanında Talisca ve Asensio gelişmesi
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Talisca ve Asensio cephesinden gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TALISCA VE ASENSIO KADEMELİ OLARAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Antrenman salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Anderson Talisca ile Marco Asensio'nun antrenmanda kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

MURİÇ YOK, BROWN VE CENGİZ SALONDA

Sakatlığı bulunan Vedat Muriç antrenmanda yer almadı. Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine özel hazırlanan program kapsamında salonda çalıştı.

KAMP DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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