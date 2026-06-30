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Erzincanspor'a Chobani'den dev destek!

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Erzincanspor ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 5 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Erzincanspor, yeni sezonda forma göğsünde Chobani logosunu taşıyacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 19:47
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Erzincanspor'a Chobani'den dev destek!
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Erzincanspor, kulüp tarihinin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birine imza attı.

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, bordo-beyazlı kulübe 2026-2027 sezonu için 5 milyon dolarlık maddi destek sağlayacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CHOBANI FORMA GÖĞSÜNDE YER ALACAK

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklanan anlaşma kapsamında Erzincanspor, 2026-2027 sezonunda forma göğsünde Chobani logosuyla mücadele edecek.

MALİ YAPI GÜÇLENECEK

Yılın başında kulübün mali sorunlarının çözümü için 3 milyon 150 bin dolarlık destek sağlayan Hamdi Ulukaya, bu kez 5 milyon dolarlık yeni katkıyla kulübün mali yapısının güçlendirilmesine destek olacak.

Sağlanan kaynakla Erzincanspor'un finansal yapısının güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.

ULUKAYA: "BU BİR VEFA BORCU"

İmza töreninde konuşan Hamdi Ulukaya, Erzincan'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bu bir yatırım değil; doğduğum topraklara, bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur." ifadelerini kullandı.

ALTYAPI VURGUSU

Ulukaya, desteğin yalnızca Erzincanspor'a değil, Erzincanlı gençlerin hayallerine de verildiğini belirterek, yeni dönemde önceliğin altyapı yatırımları olacağını söyledi.

VALİ AYDOĞDU VE GÜNEŞ'TEN TEŞEKKÜR

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, anlaşmanın şehir ve Türk sporu adına önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade ederken, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ise Hamdi Ulukaya'nın desteğinin kulübün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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