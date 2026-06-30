Erzincanspor'a Chobani'den dev destek!

Erzincanspor, kulüp tarihinin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birine imza attı.
Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, bordo-beyazlı kulübe 2026-2027 sezonu için 5 milyon dolarlık maddi destek sağlayacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CHOBANI FORMA GÖĞSÜNDE YER ALACAK
Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklanan anlaşma kapsamında Erzincanspor, 2026-2027 sezonunda forma göğsünde Chobani logosuyla mücadele edecek.
MALİ YAPI GÜÇLENECEK
Yılın başında kulübün mali sorunlarının çözümü için 3 milyon 150 bin dolarlık destek sağlayan Hamdi Ulukaya, bu kez 5 milyon dolarlık yeni katkıyla kulübün mali yapısının güçlendirilmesine destek olacak.
Sağlanan kaynakla Erzincanspor'un finansal yapısının güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.
ULUKAYA: "BU BİR VEFA BORCU"
İmza töreninde konuşan Hamdi Ulukaya, Erzincan'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bu bir yatırım değil; doğduğum topraklara, bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur." ifadelerini kullandı.
ALTYAPI VURGUSU
Ulukaya, desteğin yalnızca Erzincanspor'a değil, Erzincanlı gençlerin hayallerine de verildiğini belirterek, yeni dönemde önceliğin altyapı yatırımları olacağını söyledi.
VALİ AYDOĞDU VE GÜNEŞ'TEN TEŞEKKÜR
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, anlaşmanın şehir ve Türk sporu adına önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade ederken, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ise Hamdi Ulukaya'nın desteğinin kulübün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, bordo-beyazlı kulübe 2026-2027 sezonu için 5 milyon dolarlık maddi destek sağlayacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CHOBANI FORMA GÖĞSÜNDE YER ALACAK
Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklanan anlaşma kapsamında Erzincanspor, 2026-2027 sezonunda forma göğsünde Chobani logosuyla mücadele edecek.
MALİ YAPI GÜÇLENECEK
Yılın başında kulübün mali sorunlarının çözümü için 3 milyon 150 bin dolarlık destek sağlayan Hamdi Ulukaya, bu kez 5 milyon dolarlık yeni katkıyla kulübün mali yapısının güçlendirilmesine destek olacak.
Sağlanan kaynakla Erzincanspor'un finansal yapısının güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.
ULUKAYA: "BU BİR VEFA BORCU"
İmza töreninde konuşan Hamdi Ulukaya, Erzincan'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bu bir yatırım değil; doğduğum topraklara, bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur." ifadelerini kullandı.
ALTYAPI VURGUSU
Ulukaya, desteğin yalnızca Erzincanspor'a değil, Erzincanlı gençlerin hayallerine de verildiğini belirterek, yeni dönemde önceliğin altyapı yatırımları olacağını söyledi.
VALİ AYDOĞDU VE GÜNEŞ'TEN TEŞEKKÜR
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, anlaşmanın şehir ve Türk sporu adına önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade ederken, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ise Hamdi Ulukaya'nın desteğinin kulübün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.