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Clippers, Bogdan Bogdanovic'in takım opsiyonunu kullanmadı

Los Angeles Clippers, Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic için bulunan 16 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Clippers, Bogdan Bogdanovic'in takım opsiyonunu kullanmadı
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Los Angeles Clippers, Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic için bulunan 16 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu gelişmeyle birlikte tecrübeli şutör, sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçti.

Bogdanovic, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla çıktığı 23 maçta 19.7 dakikada 7.4 sayı, 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

Sırp oyuncu, Clippers'a katılmadan önce Mart 2023'te Atlanta Hawks ile 4 yıl 68 milyon dolarlık kontrat uzatma anlaşması imzalamıştı.

Clippers'ın bu kararıyla birlikte Bogdanovic, bu yaz serbest oyuncu piyasasında takımlarla görüşme hakkı elde etti.

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