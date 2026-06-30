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Beşiktaş, Metecen Birsen'i kadrosuna katıyor! İşte ödenecek para

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'dan Metecan Birsen ile anlaşma sağlarken, 31 yaşındaki forvetin sezon başına 45 milyon tl kazanacağı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Metecen Birsen'i kadrosuna katıyor! İşte ödenecek para
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EuroLeague'deki yeni temsilcimiz Beşiktaş GAİN, 2026-27 sezonu öncesinde kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'nun deneyimli ismi Metecan Birsen ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

ÖDENECEK PARA

Beşiktaş GAIN, Metecan Birsen'e sezon başına ₺45.000.000 ödeyecek.

Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki Birsen, kariyerinde bir EuroLeague, altı Türkiye Süper Ligi, dört Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de 24 maçta forma giyen 2.05'lik uzun forvet, 11.1 dakikada 2.4 sayı ve 2.2 ribaund ile oynadı.

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