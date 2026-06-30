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Ayvalıkgücü'nde yeni başkan Alper Lale oldu

Ayvalıkgücü Belediyespor'da olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Alper Lale seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 11:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nde yeni başkan Alper Lale oldu
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3'üncü Lig'de üst üste 4 sezondur play-off oynamasına rağmen 2'nci Lig hedefini ıskalayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Alper Lale seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vural Sineması Necat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Mehmet Babayiğit başkanlıktan ayrılırken seçime tek aday olarak giren Lale başkanlığındaki yeni yönetim göreve geldi.

Yeni yönetim İsmail Ergin, Abdi Gökçen, Volkan Bekit, Samet Varol, Anıl Okyar, Nüsamettin Sayar, Lütfü Kotan, Altay Erhanoğlu, Ali Karayaz, Önder Kan, İlker Karayıldız, Metin Ünal, Ergin Kocaman, Çetin Erkoç, Ömer Eyüp Yıldırım, Kemalhan İslamoğulları isimlerinden oluştu.

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