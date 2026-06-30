'LeBron James, Lakers ile görüşmelere yanaşmıyor' iddiaları!

ESPN muhabiri Brian Windhorst, LeBron James'in, Los Angeles Lakers'ın tüm girişimlerine rağmen yeni sözleşme ya da serbest oyunculuk süreciyle ilgili herhangi bir görüşmeye katılmadığını öne sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu yaz serbest oyuncu piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri olması beklenen James'i kadroda tutmak isteyen Lakers'ın henüz yıldız oyuncuya resmi bir teklif sunamadığı belirtilirken, Windhorst bunun nedeninin LeBron'un görüşmelere açık olmaması olduğunu ifade etti.
"The Rich Eisen Show" programına katılan Windhorst, "Benim aldığım bilgiye göre - bu kesin gerçek olmayabilir ama bana aktarılan bu - LeBron, Lakers ile serbest oyunculuk sürecini görüşmek üzere bir araya gelmeyi kabul etmedi. Bu ifadeleri özellikle dikkatli seçiyorum." dedi.
Windhorst, sezonun sona ermesi ve NBA Finalleri'nin tamamlanmasının ardından takımların kendi oyuncularıyla görüşme hakkı elde ettiğini hatırlatarak, bu nedenle Austin Reaves'in teknik olarak serbest oyuncu piyasasına çıkmadan Lakers ile doğrudan pazarlık yapabildiğini söyledi.
LeBron James'in, salı günü Doğu Saati ile 18.00 itibarıyla resmi olarak sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.
Yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, birçok takımın şimdiden James'i kadrosuna katabilmek için hazırlık yaptığı kaydedildi.
James ile en güçlü şekilde adı anılan takımın Golden State Warriors olduğu belirtilirken, Miami Heat'in de yıldız oyuncuyu Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo ile buluşturma ihtimalinin giderek daha fazla konuşulduğu aktarıldı.
Ancak habere göre LeBron, şu aşamada geleceği hakkında herhangi bir karar vermeye hazır görünmüyor.
James daha önce nihai kararını Ağustos ayında verebileceğini söylemişti. Bu nedenle Lakers ve diğer talip takımların, geleceğin Hall of Fame üyesinin kararını beklemek zorunda kalacağı ifade edildi.
Windhorst, "Bana söylenen bilgiye göre Lakers, LeBron'a 'Seni geri istiyoruz' diyerek ulaştı ancak LeBron bir görüşme ayarlamayı kabul etmedi. Instagram paylaşımlarına bakılırsa her gün golf oynuyor. Bundan herhangi bir anlam çıkarmıyorum. Bugün 29 Haziran. Serbest oyuncu dönemi yarın başlıyor ama aslında kararların büyük bölümü bugün veriliyor. Bugün karar günü. Serbest oyunculuk fiilen bugün başlıyor." ifadelerini kullandı.
Deneyimli gazeteci son olarak, "LeBron'un gerçekten golf oynadığını kesin olarak söylemiyorum. Varsayım yaptığım düşünülmesini istemem. Bildiğim tek şey, Lakers'ın LeBron'a henüz resmi bir sözleşme bile teklif edememiş olması çünkü kendisi görüşmelere açık değil." dedi.
"The Rich Eisen Show" programına katılan Windhorst, "Benim aldığım bilgiye göre - bu kesin gerçek olmayabilir ama bana aktarılan bu - LeBron, Lakers ile serbest oyunculuk sürecini görüşmek üzere bir araya gelmeyi kabul etmedi. Bu ifadeleri özellikle dikkatli seçiyorum." dedi.
Windhorst, sezonun sona ermesi ve NBA Finalleri'nin tamamlanmasının ardından takımların kendi oyuncularıyla görüşme hakkı elde ettiğini hatırlatarak, bu nedenle Austin Reaves'in teknik olarak serbest oyuncu piyasasına çıkmadan Lakers ile doğrudan pazarlık yapabildiğini söyledi.
LeBron James'in, salı günü Doğu Saati ile 18.00 itibarıyla resmi olarak sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.
Yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, birçok takımın şimdiden James'i kadrosuna katabilmek için hazırlık yaptığı kaydedildi.
James ile en güçlü şekilde adı anılan takımın Golden State Warriors olduğu belirtilirken, Miami Heat'in de yıldız oyuncuyu Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo ile buluşturma ihtimalinin giderek daha fazla konuşulduğu aktarıldı.
Ancak habere göre LeBron, şu aşamada geleceği hakkında herhangi bir karar vermeye hazır görünmüyor.
James daha önce nihai kararını Ağustos ayında verebileceğini söylemişti. Bu nedenle Lakers ve diğer talip takımların, geleceğin Hall of Fame üyesinin kararını beklemek zorunda kalacağı ifade edildi.
Windhorst, "Bana söylenen bilgiye göre Lakers, LeBron'a 'Seni geri istiyoruz' diyerek ulaştı ancak LeBron bir görüşme ayarlamayı kabul etmedi. Instagram paylaşımlarına bakılırsa her gün golf oynuyor. Bundan herhangi bir anlam çıkarmıyorum. Bugün 29 Haziran. Serbest oyuncu dönemi yarın başlıyor ama aslında kararların büyük bölümü bugün veriliyor. Bugün karar günü. Serbest oyunculuk fiilen bugün başlıyor." ifadelerini kullandı.
Deneyimli gazeteci son olarak, "LeBron'un gerçekten golf oynadığını kesin olarak söylemiyorum. Varsayım yaptığım düşünülmesini istemem. Bildiğim tek şey, Lakers'ın LeBron'a henüz resmi bir sözleşme bile teklif edememiş olması çünkü kendisi görüşmelere açık değil." dedi.