Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi

Dünya Kupası öncesi kamplar başladığından bu yana Davinson Sanchez'in transfer gündemindeki yeri sıcaklığını koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle İtalya'da Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Como, Kolombiyalı stoper konusunda çok ısrarlı davranıyor. Bu süreçte Sanchez'le de görüşen Serie A ekibi, Galatasaray'ın bonservis talebinin yanına bile yaklaşabilmiş değil. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki savunmacıyı 35 milyon Euro'nun altında bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Como ise 15-20 milyon Euro bandında bu işi çözmeye çalışıyor.
KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
Sanchez transfer konusundaki kararı tamamen Galatasaray Yönetimi'ne bıraktı. Sarı-kırmızılılar açısından bir sorun görünmüyor. Tecrübeli oyuncuya La Liga'dan taliplerin olduğu da biliniyor. Adı geçen kulüplerden Real Madrid şimdilik yalanlanırken, son gelişmeler itibarıyla Sanchez'in takımda kalma ihtimali daha yüksek görünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.
KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
Sanchez transfer konusundaki kararı tamamen Galatasaray Yönetimi'ne bıraktı. Sarı-kırmızılılar açısından bir sorun görünmüyor. Tecrübeli oyuncuya La Liga'dan taliplerin olduğu da biliniyor. Adı geçen kulüplerden Real Madrid şimdilik yalanlanırken, son gelişmeler itibarıyla Sanchez'in takımda kalma ihtimali daha yüksek görünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.