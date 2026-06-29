Chelsea'den Enzo Maresca'ya olay tepki!

Chelsea, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, geçen sezon yaşanan başarısızlığın teknik direktör Enzo Maresca'nın Manchester City'ye gitmek istemesinden kaynaklandığını öne sürdü. Manchester City ise aynı dakikalarda İtalyan teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Chelsea'nin açıklamasında, Manchester City ve Maresca'nın, kulübe tazminat ödeyeceği belirtildi.
Chelsea'nin açıklaması şu şekilde:
"Chelsea FC, 2025/26 sezonunun kulüp ve taraftarları için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduğunu kabul etmektedir.
Bunun en büyük nedeni, kulübün Noel döneminde teknik direktörlük pozisyonunda yaptığı değişikliktir.
Son gelişmeler nedeniyle, taraftarlarımıza neler yaşandığını ve eski teknik direktörümüzün 1 Ocak 2026 tarihinde kulüpten neden ayrıldığını açıklamayı önemli buluyoruz.
Geçen yıl sonbaharda, eski teknik direktörümüz, kulübümüze sezon sonunda Pep Guardiola'nın yerine geçme fırsatı olabileceğini bildirdi. Guardiola'nın yerine geçmeyi şiddetle arzuladığı ve feshetme hakkı bulunmayan uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen bu fırsatı değerlendirmek için tümüyle kararlı olduğu bizim için açık hale geldi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Aralık 2025'te, teknik direktörümüz beklenmedik ve ani bir şekilde görevinden istifa etti. Bir yıl önce Chelsea'ye yeni gelmiş olmasına rağmen, zihninin ve kalbinin başka bir kulübe ve başka bir fırsata odaklandığını düşündüğümüz için elbette hayal kırıklığına uğradık.
Hiçbir kulüp, sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemez. Ancak, sezon sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmeme kararını göz önünde bulundurarak, kulübümüzün oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve kulüp armasını korumak ve istifasını kabul etmekten başka seçeneği kalmadı.
TAZMİNAT ÖDENECEK
Bu koşullar altında ve kulüpler arasındaki karşılıklı saygı göz önünde bulundurularak, Manchester City ile tazminat ödemesini de içeren gizli bir anlaşmaya varılmıştır. Eski teknik direktörümüzle de, kendisinin tazminat ödeyeceği şartıyla gizli bir anlaşmaya varılmıştır. [Manchester City, Enzo Maresca için Chelsea'ye 20 milyon euro tazminat ödedi.]
Gelecek sezona bakıldığında, Xabi Alonso'da olağanüstü bir futbol zekasına sahip ve en yüksek dürüstlük standartlarına sahip bir profesyonel bir teknik direktörümüz var. Kendisi, kulübün taraftarlarının hak ettiği ve beklediği başarıyı sağlayacak tüm niteliklere sahiptir."
CHELSEA'DE GEÇEN YIL YAŞANANLAR
Chelsea'de geçen sezon görev yapan Enzo Maresca, Ocak 2026'da görevinden ayrıldı.
İngiliz ekibi, Enzo Maresca'nın ardından Liam Rosenior'u göreve getirdi ancak Rosenior'da beklenen etki gerçekleşmedi. 41 yaşındaki teknik adam, nisan ayında yaklaşık 3 ayın ardından Londra ekibinden ayrıldı.
Chelsea, teknik direktör değişikliklerinin damga vurduğu sezonda Premeir Ligi'i 52 puanla 10. sırada tamamladı. İngiliz ekibi, sezon sonunda ise teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdi.
Chelsea'nin açıklamasında, Manchester City ve Maresca'nın, kulübe tazminat ödeyeceği belirtildi.
Chelsea'nin açıklaması şu şekilde:
"Chelsea FC, 2025/26 sezonunun kulüp ve taraftarları için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduğunu kabul etmektedir.
Bunun en büyük nedeni, kulübün Noel döneminde teknik direktörlük pozisyonunda yaptığı değişikliktir.
Son gelişmeler nedeniyle, taraftarlarımıza neler yaşandığını ve eski teknik direktörümüzün 1 Ocak 2026 tarihinde kulüpten neden ayrıldığını açıklamayı önemli buluyoruz.
Geçen yıl sonbaharda, eski teknik direktörümüz, kulübümüze sezon sonunda Pep Guardiola'nın yerine geçme fırsatı olabileceğini bildirdi. Guardiola'nın yerine geçmeyi şiddetle arzuladığı ve feshetme hakkı bulunmayan uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen bu fırsatı değerlendirmek için tümüyle kararlı olduğu bizim için açık hale geldi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Aralık 2025'te, teknik direktörümüz beklenmedik ve ani bir şekilde görevinden istifa etti. Bir yıl önce Chelsea'ye yeni gelmiş olmasına rağmen, zihninin ve kalbinin başka bir kulübe ve başka bir fırsata odaklandığını düşündüğümüz için elbette hayal kırıklığına uğradık.
Hiçbir kulüp, sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemez. Ancak, sezon sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmeme kararını göz önünde bulundurarak, kulübümüzün oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve kulüp armasını korumak ve istifasını kabul etmekten başka seçeneği kalmadı.
TAZMİNAT ÖDENECEK
Bu koşullar altında ve kulüpler arasındaki karşılıklı saygı göz önünde bulundurularak, Manchester City ile tazminat ödemesini de içeren gizli bir anlaşmaya varılmıştır. Eski teknik direktörümüzle de, kendisinin tazminat ödeyeceği şartıyla gizli bir anlaşmaya varılmıştır. [Manchester City, Enzo Maresca için Chelsea'ye 20 milyon euro tazminat ödedi.]
Gelecek sezona bakıldığında, Xabi Alonso'da olağanüstü bir futbol zekasına sahip ve en yüksek dürüstlük standartlarına sahip bir profesyonel bir teknik direktörümüz var. Kendisi, kulübün taraftarlarının hak ettiği ve beklediği başarıyı sağlayacak tüm niteliklere sahiptir."
CHELSEA'DE GEÇEN YIL YAŞANANLAR
Chelsea'de geçen sezon görev yapan Enzo Maresca, Ocak 2026'da görevinden ayrıldı.
İngiliz ekibi, Enzo Maresca'nın ardından Liam Rosenior'u göreve getirdi ancak Rosenior'da beklenen etki gerçekleşmedi. 41 yaşındaki teknik adam, nisan ayında yaklaşık 3 ayın ardından Londra ekibinden ayrıldı.
Chelsea, teknik direktör değişikliklerinin damga vurduğu sezonda Premeir Ligi'i 52 puanla 10. sırada tamamladı. İngiliz ekibi, sezon sonunda ise teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdi.