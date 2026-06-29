Hawks, Buddy Hield'ın sözleşmesini tamamen garanti altına aldı

Atlanta Hawks, Mike Scotto'nun HoopsHype'taki haberine göre Buddy Hield'ın 2026-27 sezonuna ait 9.6 milyon dolarlık maaşını tamamen garanti altına aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce yalnızca 3 milyon dolarlık bölümü garanti olan sözleşme, Hawks'ın oyuncuyu bugünün ardından da kadroda tutma kararı almasıyla tamamen garantili hale geldi.
Atlanta, Hield'ı geçtiğimiz sezon ortasında Kristaps Porzingis'i Golden State Warriors'a gönderen takasta, Jonathan Kuminga ile birlikte kadrosuna katmıştı.
Deneyimli şutör gard, Hawks formasıyla normal sezonda 7, play-offlarda ise 2 karşılaşmada görev yaptı.
Öte yandan Atlanta'nın, Hield'ın maaşını olası takaslarda maaş eşleştirmesi amacıyla kullanabileceği seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.
Hield'ın sözleşmesinde ayrıca 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Oyuncunun bu opsiyonu kullanması halinde, söz konusu sezon için 3.1 milyon dolarlık kısmı garanti olacak.
Atlanta, Hield'ı geçtiğimiz sezon ortasında Kristaps Porzingis'i Golden State Warriors'a gönderen takasta, Jonathan Kuminga ile birlikte kadrosuna katmıştı.
Deneyimli şutör gard, Hawks formasıyla normal sezonda 7, play-offlarda ise 2 karşılaşmada görev yaptı.
Öte yandan Atlanta'nın, Hield'ın maaşını olası takaslarda maaş eşleştirmesi amacıyla kullanabileceği seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.
Hield'ın sözleşmesinde ayrıca 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Oyuncunun bu opsiyonu kullanması halinde, söz konusu sezon için 3.1 milyon dolarlık kısmı garanti olacak.