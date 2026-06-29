Fenerbahçe'de transfer iptal: Archie Brown

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam ediyor.
BROWN ÖNE ÇIKTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde bu kampta şu ana kadar en fazla öne çıkan isimlerden biri Archie Brown oldu.
Fenerbahçe'de laktat testleri sırasında kendi grubunda verileri en iyi çıkan oyuncu Archie Brown oldu.
KALMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezona göre çok daha mutlu bir görüntü veriyor.
+4 kuralına uyması ve performansı nedeniyle oyuncunun takımda kalma ihtimali her geçen gün güçleniyor.
16 MİLYON EURO'YA RET
Fenerbahçe, Archie Brown için daha önce Nottingham Forest'tan gelen 16 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Brown, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
BROWN ÖNE ÇIKTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde bu kampta şu ana kadar en fazla öne çıkan isimlerden biri Archie Brown oldu.
Fenerbahçe'de laktat testleri sırasında kendi grubunda verileri en iyi çıkan oyuncu Archie Brown oldu.
KALMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezona göre çok daha mutlu bir görüntü veriyor.
+4 kuralına uyması ve performansı nedeniyle oyuncunun takımda kalma ihtimali her geçen gün güçleniyor.
16 MİLYON EURO'YA RET
Fenerbahçe, Archie Brown için daha önce Nottingham Forest'tan gelen 16 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Brown, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.