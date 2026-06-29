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PSG'nin Chevalier kararı belli oldu!

Paris Saint-Germain'in Lucas Chevalier ile yollarını ayırmayı planlamadığı belirtildi. Le Parisien'in haberine göre 24 yaşındaki kaleci, ayrılma isteğini dile getirmedi ve teknik direktör Luis Enrique'nin güvenini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler
PSG'nin Chevalier kararı belli oldu!
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paris Saint-Germain'de Lucas Chevalier'in geleceğiyle ilgili karar netleşti. Le Parisien'in haberine göre Fransız kulübü, 24 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırmayı planlamıyor.

CHEVALIER AYRILIK TALEBİNDE BULUNMADI

Haberde Lucas Chevalier'in PSG'den ayrılma isteğini dile getirmediği belirtildi. Fransız kalecinin, teknik direktör Luis Enrique'nin güvenini koruduğu aktarıldı.

PSG'nin de oyuncuyla yollarını ayırma yönünde bir planı olmadığı ifade edildi.

SAFONOV'UN GERİSİNDE KALDI

Lucas Chevalier'in geçen sezon kaleci rekabetinde Matvey Safonov'un gerisinde kaldığı belirtildi. Fransız oyuncu, 23 Ocak'tan bu yana PSG forması giymedi.

Chevalier, geçen sezon Ligue 1'de toplam 17 maçta görev yaptı.

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